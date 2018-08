Tagli capelli uomo 2019. Idee per capelli lisci. La riga a lato

I tagli di capelli uomo per chi ha i capelli lisci sono davvero tantissimi. I capelli lisci si prestano molto bene a qualsiasi lunghezza e taglio. Il taglio per capelli lisci più visto per l’uomo è – anche questa stagione – quello con i lati piuttosto corti e una lunghezza più importante sopra, al centro della testa. Sono sparite le grandi differenze in lunghezza. Le scalature sono piuttosto morbide e sfumate. Non va più tanto di moda l’undercut.

Per quanto riguarda l’hair styling: sulle passerelle per l’uomo per l’autunno inverno 2018 2019 abbiamo visto un ritorno dell’acconciatura classica con riga di lato, quell’acconciatura che fa di ogni uomo il ‘genero perfetto’ e che è adatta ad ogni occasione.

Come fare l’hair styling con riga di lato?

È molto importante il prodotto che usate per lo styling. Il trend vuole che il prodotto non sia visibile. Oggigiorno un prodotto per lo styling deve aiutare a dare ai capelli la forma giusta, deve renderli lucidi e sani e non deve ‘incollare’ i capelli: ovvero, deve essere sempre possibile passarci le mani. Per un po’ più di volume preparate i capelli dopo il lavaggio con un prodotto volumizzante.

Poi fate la riga di lato. Secondo le ultime tendenze capelli per l’autunno inverno 2018 2019 non deve essere per forza una riga ordinata e netta ma piuttosto una riga naturale e disinvolta. La domanda è poi sempre cosa fare con la lunghezza al lato della riga. Potete portarla sulla fronte, sotto forma di un morbido ciuffo, ma guardando le foto dei backstage e delle sfilate vedrete che per l’autunno inverno 2018 2019 gli hair stylist preferiscono lasciare scoperto il viso, portando i capelli leggermente all’insù, non come un ciuffo, ma quasi… Guardate le foto e fatevi ispirare.

