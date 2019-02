Tagli di capelli uomo 2019 e lo styling per capelli. Quali prodotti usare?

‘Basta sfumature troppo definite, basta rasature, basta con la macchinetta‘, ci ha detto Loris Binotto, hair stylist, in una precedente intervista in cui abbiamo parlato dei nuovi tagli di capelli per l’estate 2019. ‘Facciamo crescere i lati, dimentichiamo l’undercut. Si torna alla sartorialità del taglio, alla naturalezza dei capelli. Il parrucchiere, il barbiere, deve fare di mano sua, con pettine e forbici. Basta anche con i ciuffi lunghi, e basta il doppio taglio – parte alta lunga, i lati corti. I tagli di capelli per la primavera estate 2019 sono più armoniosi, più naturali e allo stesso tempo anche più moderni.‘

Quanto ci ha spiegato Loris Binotto lo abbiamo visto anche noi nei backstage delle sfilate. I ciuffi stanno sparendo, lo styling per capelli diventa più naturale, con parecchio movimento, e con i capelli spesso un po’ portati sul davanti. Quello che ci ha colpito è che gli hair stylist, durante l’ultima Fashion Week a gennaio, passavano parecchio tempo a movimentare i capelli con le mani. Tutte le ciocche passavano sotto le loro dita, costringendo i capelli a prendere una piega sì – con delle onde, dei ricci quasi – ma sempre molto naturali.

‘Per ottenere questi risultati‘, ci spiega Loris Binotto, hair stylist, ‘ci vogliono determinati prodotti per lo styling dei capelli, che donano ai capelli una texture che si lascia modellare ma che lascia i capelli sempre morbidi, movimentati. Per ottenere un effetto mosso io amo usare un prodotto che si chiama Crea Ricci di Davines. Questo siero è ottimo per ottenere un riccio più definito ma allo stesso tempo morbido e non troppo incollato. E poi lo Shine Wax, sempre di Davines, che è una cera ma un po’ più compatta, morbida. Una volta scaldata sulle mani si lascia distribuire tranquillamente su capelli asciutti ma non rende il capello appiccicato coma fa la cera.‘

Si ringrazia Loris Binotto, hair stylist, Ellesse Hair, Via Giovanni XXIII, 118, 21010 Cardano al Campo @ellesse_hair

Charlotte Mesman per ADVERSUS