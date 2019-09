Tagli capelli uomo 2019. Le tendenze capelli uomo per l’autunno inverno 2019 2020

Tendenze capelli uomo 2019. Durante la Milan Fashion Week Uomo per l’autunno inverno 2019 2020 siamo andati nei backstage delle sfilate per scoprire le tendenze capelli uomo più nuovi. Eccole!

Parliamo delle tendenze capelli uomo 2019. Le tendenze capelli più nuove per l’uomo, e vogliamo iniziare con il ritorno degli anni ’60 e ’70. È la tendenza più presente che abbiamo notato nei backstage delle sfilate per l’autunno inverno 2019 2020. Erano tante le teste ‘vintage’ con tagli più lunghi sulla nuca e scalati sul davanti. È particolare poi che invece gli anni ’60 e ’70 tornino poco o niente nelle collezioni di moda (soltanto da Marni abbiamo visto delle influenze anni ’70), il che risulta nell’abbinamento di teste vintage con outfit di moda contemporanei, una combinazione molto particolare.

Tornano anche i capelli lunghi. La lunghezza preferita è quella sulle spalle. Ma non c’è trend senza controtendenza. Vanno di moda i capelli lunghi, ma anche quelli cortissimi, rasati. È molto attuale abbinare un taglio cortissimo con una frangia ‘mini’, un frangia altrettanto corta.

Tra questi due estremi troviamo poi tutte le lunghezze possibili. Dai tagli corti classici con capelli più lunghi sul centro della testa e i lati più corti, a tagli che accentuano il riccio naturale dei capelli, a tagli più lunghi con ciuffo o frangia corta. Abbiamo addirittura visto qualche taglio a scodella con lati rasati, anche se le rasature sono fuori moda ormai. Chi opta per questo look, lo fa per pura scelta personale.

Sono sparite anche le barbe, così come i topknot. L’hipster è definitivamente morto.

Guardate le foto dei tagli uomo qui sotto e fatevi ispirare.

Charlotte Mesman per ADVERSUS