Tagli capelli uomo estate 2019. Parliamo dello styling, dei look e dei prodotti per capelli

Nei mesi scorsi abbiamo scritto tanto sulle nuove tendenze capelli e tagli per capelli per gli uomini. Ogni volta abbiamo concluso che i tagli e i capelli si stanno allungando. Ma cosa ne pensano gli esperti? Lo abbiamo chiesto a Loris Binotto, hair stylist. Cosa vede lui nel suo salone? Si stanno davvero allungando i capelli? E dove ci stiamo dirigendo?

‘Sì, credo proprio che il capello dell’uomo si sta allungando leggermente, questo, a mio avviso perché non si usa più la macchinetta, se non in rari casi. Ci stiamo muovendo verso dei tagli più eleganti, più personalizzati anche, perché nel taglio si vede di nuovo la mano del parrucchiere che può andare a cercare, creare, il look finale che più si adatta alla persona.’

‘Il taglio si sta anche allungando leggermente per avere un taglio più versatile, con il quale creare più look. Da quella che può essere la riga al lato ad un ciuffo-frangia sul davanti. O addirittura, quando c’è la lunghezza, la si può portare tutta all’indietro. Basta pettinare i capelli e rimangono tutti all’indietro con il viso scoperto. Questo è quello che può essere il look futuro.’

‘Sono molto importanti anche i prodotti per capelli che usiamo. Grazie a loro riusciamo ad essere versatili, a creare vari look. È ovvio che il look deve essere adatto alla propria personalità e abitudini. Se avete l’abitudine di mettere continuamente le mani nei capelli è ovvio che non andrete ad utilizzare un gel che va a fissare troppo. In tal caso è meglio optare per una pomata lucida e morbida in modo che potrete passare le mani tra i capelli quando volete. Se invece vi piace portare i capelli all’indietro ci sta un gel a fissaggio forte…’

‘È poi ho notato che ci stiamo avvicinando ad un capello sempre più lucido. Stiamo abbandonando un pochino il matte. Useremo sempre più dei prodotti che ci aiutano ad avere una bella luminosità, questo grazie anche ai tagli di capelli che si stanno allungando.’

Si ringrazia Loris Binotto, hair stylist, Ellesse Hair, Via Giovanni XXIII, 118, 21010 Cardano al Campo @ellesse_hair