Un taglio di capelli uomo alla moda e di tendenza? Evitate le forbici!

C’era da aspettarselo… i tagli di capelli uomo estate 2019 diventano più lunghi. Dai tagli precisi, quasi nevroticamente perfetti degli hipster siamo, quasi senza accorgercene, passati a dei tagli molto più naturali, e anche più lunghi. Addirittura i classici tagli di capelli – capelli sul centro della testa lunghi, lati e il didietro corti – sono passati in secondo piano questa stagione.

I tagli di capelli corti, dunque, diventano più lunghi. Sono lunghi i lati, si allungano anche i capelli sulla nuca, mentre i capelli sul centro della testa rimangono lunghi, con la differenza che spariscono le differenze di lunghezza esasperate, come le abbiamo viste nelle stagioni scorse. E poi non portiamo più il ciuffo.

Per un hair look proprio all’ultimo grido portate i capelli verso il davanti dove formerete una specie di frangia lunga. Questo look è molto adatto per chi ha dei capelli naturalmente mossi (ricci o onde). Se avete capelli lisci potete anche portarli di lato, con una riga laterale. Basta che non facciate accorciare i capelli ai lati della testa!

I capelli sul didietro della testa possono essere piuttosto lunghi e addirittura coprire la nuca. Forse dovrete abituarvi a questa lunghezza, ma è il trend. Basta guardare le foto in questa pagina. Se invece amate un look un po’ più pulito, allora potete anche portare i capelli sul didietro un po’ più corti, ma – lo diciamo ancora una volta – non toccate i capelli ai lati della testa!

Sarà la texture dei vostri capelli – lisci, ricci, ondulati – a determinare il vostro look. È proprio questo la cosa più divertente di questo taglio di capelli. Rende unici, esprime personalità (e non uniforma e rende anonimi come faceva per esempio l’hipster look).

ADVERSUS