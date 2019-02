Tagli capelli uomo primavera estate 2019. I nuovi tagli

Quali sono le tendenze capelli uomo per la primavera estate 2019? Quali sono i tagli capelli uomo più hot? Come tagliare i capelli per essere in linea con le nuove tendenze capelli uomo 2019? Tutte queste domande, ricorrenti, le abbiamo poste a Loris Binotto, hair stylist, che abbiamo incontrato ed intervistato durante la settimana della moda uomo a Milano.

‘Basta rasature estreme e look anni ’80’ – Loris Binotto

‘Voglio iniziare con quello che NON va più di moda, cioè le rasature estreme e i look anni ’80. Basta rasature, basta rockabilly! L’uomo torna ad essere più uomo, un po’ più naturale. Lo vedi anche nell’hair look che abbiamo creato per la sfilata di Sartorial Monk. Abbiamo optato per una texture lucida ma allo stesso tempo mossa, non troppo dritta, non troppo pettinata. Lo stesso mosso lo abbiamo anche visto sulla passerella di Ermenegildo Zegna, e da N21 per la primavera estate 2019.’

‘Gli hair look per la sfilata di N21 per l’autunno inverno sono ancora più ‘avanti’. Rispecchiano le tendenze, almeno così credo io, che vedremo nella stagione ancora successiva, dunque per l’autunno inverno, non per l’estate 2019. Parliamo di capelli portati in avanti, con una frangetta spettinata. Anche qui vediamo chiaramente che non porteremo più i capelli all’insù. Basta, è finita con con quei look anni ’80.‘

‘Ma torniamo all’estate 2019 e alle tendenze capelli uomo. Per un po’ rimarremo ancora con un capello mosso, lucido e naturale, come visto appunto da Sartorial Monk, Zegna en N21 (estate). L’uomo dunque non porterà più il ciuffo, ma porterà i capelli più spettinati, più in avanti, una specie di frangia, anche portata di lato, se volete.’

‘Come esempio vi segnalerei l’attore Darren Criss (‘L’Assassinio di Gianni Versace’). Anche lui porta questi capelli mossi, stropicciati, già un po’ più lunghettini. C’è una leggera sfumatura, sì, ma basta macchinetta. Torna la sartorialità del taglio del parrucchiere, con pettine e forbice! Basta macchinetta, dunque, e basta tagli troppo strutturati. Un altro esempio di un taglio attuale è quello dell’attore Jamie Dornan in ‘Cinquanta sfumature di grigio’. Anche lui ha un capello mosso, tendenzialmente medio, non è cortissimo e non è rasato. Anche qui si legge tutto quello che è la mano del parrucchiere. Dunque, per concludere ancora una volta: torniamo alla sartorialità del taglio dal parrucchiere.’

Si ringrazia Loris Binotto, hair stylist, Ellesse Hair, Via Giovanni XXIII, 118, 21010 Cardano al Campo @ellesse_hair

Charlotte Mesman per ADVERSUS