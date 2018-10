Tagli di capelli uomo. I tagli più cool per l’inverno 2018 2019

Qual è il taglio di capelli più cool per gli uomini per l’inverno 2018 2019? La riposta potrebbe deludervi, ma forse no! Iniziamo con la delusione: non ci sono molto grandi novità per quanto riguarda i tagli per capelli da uomo per l’autunno inverno 2018 2019. Va sempre di moda il taglio ‘barber’ cioè quel taglio con i lati corti e i capelli sul centro della testa più lunghi. Come vedete, niente di nuovo…

Pardon… dimenticavamo: per chi non lo sa ancora… i tagli ‘barber’ sono sempre in, ma la barba hipster che fino ad un paio di stagioni fa andava mano in mano con il taglio barber è fuori moda, passé, finita, over, out.

Quest’inverno le tendenze ci vogliono con le guance pulite o con una barba (curata) di massimo un giorno.

Torniamo ai tagli di capelli, e adesso passiamo alle novità, piccole ma sempre novità.

Prima di tutto abbiamo chiuso con tutto cioè che sa di disconnessione. I tagli sono fluidi. Basta con le rasature aggressive. I lati corti si allungano verso il centro testa.

Con questo arriviamo alla seconda novità: i capelli sul centro testa li porteremo lunghissimi! Via libera dunque a ciuffi lunghissimi sul davanti. Tirando i capelli all’ingiù le ciocche possono arrivare tranquillamente alla bocca, questo per darvi un’idea di quanto può essere lungo il ciuffo. Il ciuffo lo potete poi portare come tale oppure portarlo di lato. A voi la scelta.

ADVERSUS