Tagli di capelli uomo. Il buzz cut. Quando un millimetro fa la differenza

I tagli di capelli uomo per l’estate 2017 si sono allungati, ma il cosiddetto buzz-cut – il taglio millimetrico – rimane di moda.



Uno dei punti a favore del taglio millimetrico è che si è sempre a posto. Il taglio wash&go per eccellenza. Non ci si deve neppure pettinare la mattina, anzi, per essere chiari non dobbiamo fare assolutamente nulla per mantenerlo, se non farci regolarmente regolare la lunghezza. Un taglio, quello millimetrico, ideal per l’estate, e per le vacanze al mare.

Un altro vantaggio del buzz-cut è che sta molto bene anche a chi inizia ad avere la fronte alta o è un po’ stempiato. Un buzz-cut camuffa e nasconde i piccoli difetti.

E poi il buzz-cut è molto maschile, forte, trendy. Sono sempre di più i modelli che hanno adottato questo taglio, per non parlare degli attori del momento. Chiaramente un buzz-cut può essere fatto in molti modi diversi. Dal più semplice taglio millimetrico uguale su tutta la testa, a millimetriche differenze che rendono il look originale.

E così potremmo lasciare i capelli corti ma un po’ meno corti sulla parte alta della testa e sul davanti, come vediamo nella foto del modello Matthew Noszka qui sotto. Così facendo si toglie un po’ quell’aspetto militare che non piace a tutti, e si crea un look più trendy. Un buzz-cut può anche essere portato con un po’ di barba.

Il taglio millimetrico è popolare tra gli uomini, ma sono sempre più numerose anche le modelle che hanno scelto di rasarsi – quasi completamente – la testa. Come la modella Kris Gottschalk (vedete la foto). Ma se il taglio millimetrico sta bene più o meno a qualsiasi uomo, per le donne il discorso cambia. Presupposto fondamentale è un bel viso fine e proporzionato. In caso contrario… meglio lascia perdere.