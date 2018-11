Tagli di capelli uomo inverno 2018 2019. È il momento della frangia dritta

I tagli di capelli per lui con una frangia ormai non sono una novità, basta guardare le foto dei… Beatles… un esempio più chiaro di così non esiste. Anche durante le ultime stagioni abbiamo visto tante frange e tanti tagli che prevedono capelli corti e dritti sul davanti, spesso in combinazione con dei lati rasati.

Nelle ultime stagioni la moda delle rasature si è attenuata; i tagli di capelli sono diventati più soft, meno estremi. In un contesto così anche una frangia o dei capelli dritti e corti sul davanti diventano meno estremi. Ecco perchè proprio adesso è il momento di provarci.

Certo, ci vuole un po’ di coraggio, ma anche questo è relativo. Una frangia per esempio si lascia facilmente portare all’indietro o sul lato. Se non vi piace il vostro nuovo look, basta cambiare lo styling.

Come vedete nelle foto qui sotto, le frange di adesso sono spesso molto corte, ma abbiamo visto anche versioni più lunghe (cliccate qui per più foto di tagli con frange lunghe). Se osate sperimentare con una frangia, potete sempre iniziare con la versione più lunga in modo da poterla portare, nei momenti in cui non vi va di andare in giro con la frangia, anche come ciuffo laterale. Così avrete il tempo per abituarvi al vostro nuovo – e trendy – look.

Guardate le foto qui sotto e… osate!

