Tatuaggi. Ecco le tendenze del momento

Un tatuaggio è per sempre… Sì, è vero ma questo fatto potrebbe anche girarsi contro di noi perché anche i tatuaggi, come tanti altri fenomeni e mode, sono sensibili alle tendenze – e le forme, i colori e anche le tecniche cambiano nel tempo. Ed eccoci allora con quell’ancora da marinaio sulla spalla! Ok, lo ammettiamo, stiamo esagerando…



I tatuaggi sono sempre, prima di tutto, una espressione di noi stesse. Hanno un significato personale, privato, talvolta anche segreto e questo significato non sarà mai ‘out of fashion’ (a meno che non si tratti del nome del vostro ex).

Ma ovviamente, oltre al significato, vogliamo sfoggiare anche un’immagine piacevole e sì, anche un po’, trendy. In fin dei conti è anche (e soprattutto) una questione di estetica! Dunque, pensiamo che si debba seguire sempre e soprattutto il proprio gusto. E poi aggiungerci un pizzico – ma soltanto un pizzico – di quel che ci offrono le tendenze. Giusto come fonte di ispirazione dalla quale prendere esclusivamente le cose che piacciono a noi.

Ed ecco allora le tendenze del momento.

Via libera al minimalismo

‘Minimalismo‘ è la parola chiave di adesso. Molti tatuaggi di adesso si caratterizzano con linee fini e disegni leggeri con grandi superfici ‘nude’. I disegni sono spesso in bianco e nero e senza ombre. Molto semplici, molto raffinati.

Realistici come delle foto

Un’altra parola chiave è ‘realistico’. Sempre di più vediamo dei tatuaggi che sembrano delle fotografie vere e proprie. Pensate ad immagini come il ritratto del proprio cane, oppure una riproduzione di un oggetto amato o un paesaggio interessante.

Piccolini per ragazze ‘per bene’

I tatuaggi piccoli in zone inaspettate non sono una novità ma sono sempre molto richiesti. Li conosciamo tutti: stelline, lune, cuoricini, ma anche cose ‘strane’ come una tazza di caffè all’interno dell’avambraccio, una gattina in mezzo alle scapole, un numero sul dito, un fiocchetto all’interno del padiglione dell’orecchio.

Linee e forme geometriche

Una tendenza che è in linea con la corrente minimalista e anche dei piccoli tattoo è quella delle linee e forme geometriche. Può essere una linea dritta sull’avambraccio, una linea fine intorno al polso a modo di braccialetto oppure giusto tre puntini uno sotto l’altro sull’anulare come Behati Prinsloo (dicono che suo marito Adam Levine le abbia regalato questo tatuaggio come simbolo della loro unione).

Tatuaggi che non si notano

Non tutti i tatuaggi si notano come tali. Tutte noi conosciamo ormai le sopracciglia tatuate (anche se per le sopracciglia si usano ormai spesso delle tecniche semi-permanenti). In questo caso il risultato deve essere il più verosimile possibile. Lo stesso vale per le lentiggini che qualcuna oggi si fa tatuare in faccia!

Colori ad acquerello

Sono molto belli, almeno secondo noi, i tatuaggi nei colori dell’acquerello che vediamo sempre di più. Si tratta di capolavori, disegni ricercati e artistici, in colori pastellati, molto diversi da quelli classici.

Old School Style

Va sempre forte lo stile classico, soprattutto per superfici molto grandi come braccia, gambe, schiena (o tutto insieme!). Si tratta di disegni ricchi, molto dettagliati, folti e spesso con colori primari.

Il posticino più ‘hot’ del momento: il fianco

Oltre alla domanda ‘cosa’ c’è naturalmente sempre la domanda ‘dove’. Uno dei posti più ‘hot’ del momento è il fianco, soprattutto anche perché è un posto che si espone facilmente e con disinvoltura (con un top corto o dei jeans bassi), ma allo stesso tempo si fa anche coprire facilmente.

In collaborazione con Margherita.net