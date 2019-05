Tendenza capelli (più) lunghi per l’uomo. Torna il capello lungo, scopri quali sono i tagli

Se ci chiedete quali sono i tagli di capelli uomo più trendy del momento, allora la risposta più semplice è: andate a vedere le foto del backstage della sfilata N21 che abbiamo fotografato alla Milano Fashion Week Inverno 2019 2020. Lo stile dei tagli di capelli uomo che abbiamo visto in quel backstage riassume benissimo il mood delle tendenze attuali e del prossimo futuro. Volete avere un taglio di capelli alla moda? Allora dovrete pensare in quella direzione.

La prima cosa che noterete è che i capelli dei modelli alla sfilata di N21 sono sensibilmente più lunghi rispetto a quello che abbiamo visto nelle stagioni precedenti. Tornano i capelli (più) lunghi! Abbiamo finalmente chiuso definitivamente con gli undercut e con il ciuffo lungo sopra. Se vuoi essere trendy devi lasciar crescere i capelli: sopra ma anche intorno al viso e dietro sul collo. (continua)

E poi li potrai lasciar cadere in avanti. Possono arrivare tranquillamente alle sopracciglia o anche oltre.

Anche la texture dei capelli è importante. Usate prodotti per capelli che permettano di modellarli come preferite. Ecco la lezione che ogni uomo dovrebbe imparare: come modellare i capelli. Con le dita cerca di dare movimento alle ciocche di capelli più lunghe come vedi nelle acconciature ritratte in queste foto. Deve funzionare. Abbiamo imparato come far crescere la barba, e come fare un ciuffo, volete non imparare anche questa tecnica? Tempo di cambiare stile, e di seguire l’ultima tendenza capelli uomo: il capello (più) lungo.

