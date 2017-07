Tendenze capelli 2017. Via libera ai capelli ossigenati. Ma come funziona? E quanto costa?

I capelli ossigenati sono il trend del momento e noi ne siamo entusiasti. Un bleach sta bene a tutti ed è molto di più di un semplice colore per i capelli: ci dona un look, ci rende grintosi. È fantastico poi come questa base bianca permetta di giocare con colori temporanei, sia in tonalità vintage che con dei bagliori pastello.

Ma cosa significa un ‘bleach’ per la qualità del nostro capello? E quanto ci costa in termini di tempo (impegno) e di soldi? Lo abbiamo chiesto all’hair stylist Randy van Rijsbergen.

‘Il bleach ci fa spesso temere per la qualità del nostro capello, tutti noi lo associamo a capelli danneggiati, ma da quando c’è Olaplex non c’è più niente da temere. Olaplex è un prodotto che ripara il capelli. Quando schiariamo i capelli, questi vengono stirati, il che può essere dannoso per l’elasticità del capello ma è proprio qui che interviene questo prodotto, rendendo il processo di schiarimento più tranquillo e morbido.’

‘È però molto importante che il bleach venga fatto bene. Non è una cosa da fare da soli, a casa. Deve essere fatto in maniera professionale. Tenete anche conto del fatto che non sarà fatto in solo due o tre ore. Per ottenere un bleach come si deve ci vuole anche una mezzo giornata, talvolta anche una giornata intera in salone. Per salvaguardare la qualità del capello, bisogna schiarire i capelli passo per passo. Per questo ci vuole tanto tempo.’

‘In principio è possibile passare da ogni colore al clear white, il bianco puro, ma come dicevo, bisogna seguire degli step. Per alcuni sarà possibile passare al bianco in una seduta sola, per esempio se i vostri capelli sono di un biondo naturale; per altri ci vorranno più sedute. Se si è più scuri, è meglio schiarirli nel tempo, facendo dei piccoli passi. Così potete iniziare con un colore vintage e la prossima volta farli schiarire ulteriormente. Se venite da una base molto scura, allora è meglio passare prima ad un castano full base per poi partire da lì, passo per passo, verso una schiaritura totale. Tutto è possibile, basta prendersi il tempo e curare bene i capelli.’

‘Un volta schiariti i capelli, diventa tutto più facile. La prossima volta bisognerà soltanto ritoccare la crescita. Dunque tutto il processo è realizzabile e piuttosto morbido per i capelli, a differenza di quanto accadeva solo due o tre anni fa quando non avevamo ancora Olaplex.’

‘I costi di un bleach dipendono da tanti fattori, per esempio dalla lunghezza del capello, dalla quantità dei capelli, dal fatto se sono già stati colorati o meno. Se per esempio avete dei capelli medio biondi, sarà in linea di massima possibile passare ad un bleach totale in una seduta. I costi possono variare molto. Se siete interessati ad un bleach, vi consiglio di passare dal vostro hair stylist di fiducia per fare un piano di azione e chiedere un preventivo dei costi, per poter scegliere in base a queste informazioni e decidere in tutta libertà se farlo o meno.’

Si ringrazia Randy van Rijsbergen @randyvanrijsbergen, Salon B, Amsterdam, Olanda @salonbnl