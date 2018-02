Tendenze capelli 2018. 4 Tagli di capelli per lui. Il trend: volume!

Gli hair stylist lo ripetono da qualche tempo: ‘Il Volume è il trend!‘. Volume e capelli (più) lunghi. Ecco le tendenze capelli per il 2018. È interessante vedere come alcune tendenze, come volume e capelli più lunghi – che sembrano tornare ogni tot di anni – assumono nel tempo comunque sempre un altro aspetto. I volumi e le lunghezze di un paio di stagioni fa sono diversi da quelli di adesso.

Per la primavera e l’estate 2018 vediamo soprattutto dei volumi movimentati ma allo stesso tempo ‘controllati’. Se avete capelli ricci oppure ondulati, non tagliateli corti per dominare il movimento, ma sfoggiateli e imparate piuttosto a dominare e controllare i volumi.

È qui che entrano in gioco i prodotti per capelli. Per i capelli ricci potete per esempio sperimentare con una grooming cream per renderli più ordinati. Se avete capelli piuttosto lisci potete movimentarli con un salt spray.

Guardate le foto qui sotto per trarre ispirazione. Forse è interessante sapere che il volume dell’hair look sulla prima foto è stato dominato da una striscia di pellicola ad uso alimentare. In questo modo gli hair stylist nel backstage hanno forzato i capelli sul centro della testa ad essere più piatti senza però perdere il movimento. La pellicola legata intorno alla testa dopo aver applicato i prodotti per lo styling va tenuta più a lungo possibile.

Cliccate qui per sapere di più sullo styling del hair look qui sopra.

