Tendenze capelli. Ecco come realizzare un’acconciatura bob in stile retro. Foto e video

Le tendenze capelli vanno e vengono, ma in fin dei conti sono sempre quelle. Come lo stile retro di cui parleremo in questo articolo, che continua ad avere il suo fascino. Nel backstage della sfilata di Les Copains per l’autunno inverno 2018 2019 l’hair stylist Peter Gray ha creato un cosiddetto ‘faux bob’, un’acconciatura stile bob (ma finto), con un indiscutibile tocco retro. Per questo look Peter si è fatto ispirare dalla leggendaria modella Capucine, direttamente dagli anni ’70.

Peter ha realizzato davvero delle acconciature bellissime, questi finti bob da Les Copains. Anche le modelle continuavano a guardarsi allo specchio (e a scattare selfies). ‘This is so not me, but I love it!‘ (‘Non sono io, ma lo adoro!’) dicevano mentre si guardavano compiaciute allo specchio.

Le acconciature da Les Copains hanno un aspetto piuttosto complicato, ma seguendo i consigli di Peter Gray riuscirete sicuramente copiarle, da sole. ‘La cosa più importante è di preparare bene i capelli e di mettere una base molto solida per il finto bob. È una cosa che viene spesso dimenticata’ si raccomanda Peter Gray.

Per la base Gray ha usato uno spray ‘thermo modeling’, in questo caso Tecni.Art Pli di L’Oréal Professionnel. ‘Applicate una dose abbondante sui capelli e asciugateli con il phon. Soltanto dopo aver fatto questa preparazione potrete arricciare i capelli. Non dimenticate di fissare ogni singolo riccio con tanta lacca (Constructor Spray di L’Oréal Professionnel),’ consiglia l’hair stylist.

I ricci li farete con l’arricciacapelli e li fisserete con delle pinze a becco d’anatra per fargli prendere bene la piega. Poi toglierete le pinze e libererete i ricci, aprendoli con attenzione.

Il ‘faux bob’ lo create infine legando i capelli in una coda di cavallo morbida e bassa che poi arrotolerete e fisserete sulla nuca. Coprite questi capelli con qualche riccio per creare l’idea di un taglio bob.

Per vedere come realizzare quest’acconciatura dal gusto retro guardate la video intervista con Peter Gray. Nel video vedete come procedere. Guardate anche le foto e provate a copiare questa acconciatura che noi troviamo davvero deliziosa.

E non dimenticate le foto qui sotto…