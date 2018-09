Tendenze capelli autunno inverno 2018. Acconciature retro da copiare subito!

Le tendenze capelli autunno inverno 2018 2019 sono sempre più divertenti. Ad esempio le acconciature retro che Anthony Turner, uno dei migliori hair stylist nel mondo della moda, ha creato per la sfilata di N21 per l’autunno inverno 2018 2019 le potremmo vedere tranquillamente sulla copertina di una rivista di moda glam. Sono acconciature ultra trendy: retro ma allo stesso momento moderne.

Abbiamo intervistato l’hair stylist nel backstage della sfilata perché volevamo sapere qualcosa di più su questa acconciatura. ‘Con questo hair look,’ ci ha spiegato Anthony Turner, ‘raccontiamo la storia di una ragazza che è stata tutta la notte fuori in un American Jazz Club. Verso mattina torna a casa, dal suo amore. Piove… i suoi capelli si bagnano. Ecco il feeling!’

‘Si tratta di una acconciatura anni ’50 ma meno costruita. Per questo look abbiamo usato molti più prodotti per capelli del solito. Molta lacca e molta mousse… per creare quel look ‘bagnato’. In un certo senso queste acconciature sono anche un po’ androgine. Alcune ragazze hanno un quiffe, altre hanno delle ciocche ‘bagnate’ sulla fronte.’

Guardate la video intervista con Anthony Turner.

Sono acconciature che possono dare tante idee. Per una serata un po’ pazza e ‘wild’ create delle onde molto morbide e non troppo perfette e poi raccogliete delle ciocche sul davanti in un ciuffo che fisserete con mollette e lacca. Per una serata più raffinata ‘bagnate’ i capelli con una mousse che applicherete con un pettine fine e poi farete passare qualche ciocca sulla fronte.

Guardate le foto e sperimentate giocando con queste acconciature glam!

Trend capelli: acconciature con quiffe





Tendenze capelli autunno inverno 2018 2019: acconciature ‘wet look’