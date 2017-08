Capelli lunghi uomo. Tendenze capelli lunghi per l’uomo e il look da surfer appena uscito dal mare. Ecco come fare

I capelli lunghi uomo sono uno dei trend capelli per l’estate 2018 e in questo articolo corredato da foto e video vi spieghiamo come ottenere il look capelli lunghi per l’uomo più trendy dell’estate “Stiamo creando una texture capelli molto naturale, qui i ragazzi sembrano avere un look capelli non finito, mentre in realtà stiamo facendo un grande lavoro di layering e di preparazione per ottenere un look molto naturale” ci spiega Tina Outen, Hair Stylist responsabile per i capelli dei modelli alla sfilate n21 Uomo Estate 2018 a Milano.

“Si tratta di un look moderno, sto usando diversi prodotti di Toni&Guy. Una Smoothing Cream, e poi ua Spray Texturizing Cream e poi completo il look con questa fantastica polvere per capelli che mi da questo look capelli che hanno il feeling del surfer appena uscito dal mare senza dover usare uno spray a base di sale per creare la texture desiderata”

Come completare questo look capelli lunghi uomo? Semplice – almeno stando a sentire Tina Outen: “E poi usiamo un pennellone per applicare la polvere per completare il look. È una texture molto forte, è facile per me pettinare questi capelli perché tutti i modelli arrivano con lo stesso feeling, e li posso pettinare come voglio io molto facilmente”. Guardate il video qui sotto per la spiegazione e le foto in fondo all’articolo:

Tendenze capelli lunghi uomo: i prodotti per un look capelli da surfista, appena uscito dal mare

Fabrizio Palmieri, Direttore Creativo di Toni&Guy Italia ci spiega passo per passo come riprodurre questo look capelli da surfista, tecniche di lavorazione e prodotti. Ecco cosa ci ha detto nel video che trovate qui sotto:

“Il procedimento è questo: inizialmente abbiamo lavorato con i capelli bagnati. Con i capelli un po’ più spessi abbiamo utilizzato Smoothing Cream di label.m, questa crema per dare un po’ più di morbidezza ai capelli abbiamo usato una quantità un po’ più forte, questo per i capelli più forti e pieni. Con i capelli più sottili stesso procedimento, ma l’alternativa è di usare la Sleek Blow Out Cream di label.m ed abbiamo iniziato a distribuirla pettinando bene i capelli fuori dal viso'” .

Successivamente abbiamo spruzzato questo Texturizing Volume Spray dalle radici alle punte, distribuito bene ovunque, e subito dopo siamo passati alla fase di asciugatura portando tutti i capelli fuori dal viso.

Poi una volta asciutti abbiamo diluito la pasta Mud Paste e la abbiamo lavorata esclusivamente sulle radici, cercando di mantenere questa forma ben piatta.

Poi abbiamo posizionato tutte queste clips per dare texture e movimento ai capelli tenendo la parte davanti frontale molto aderente ed abbiamo di nuovo asciugato.

Il tocco finale come 1e stato l’uso di questa polvere che si chiama Resurrection Style Dust, ma piuttosto che applicarla direttamente sui capelli, la abbiamo applicata al pennello e poi portata sui capelli, e con delle spazzolate vigorose abbiamo creato movimento e separazione.

