Tendenze capelli uomo 2017. Torna il look capelli bagnati per l’uomo (e per l’estate)

Una delle tendenze capelli più importanti per il 2017, stiamo parlando di tendenze capelli uomo, è che i prodotti per i capelli si possono vedere. Fino ad un paio di stagioni orsono il capello doveva avere un asptto assolutamente naturale e pulito, ma da questa stagione potrete nuovamente divertirvi con i prodotti e con varie texture (matt, shiny, eccetera).

Questa nuova tendenza capelli uomo apre delle nuove prospettive per creare dei look capelli stylish o all’ultima moda. Così potrete giocare con varie textures, come il matt e il lucido nello stesso look capelli, questo è da sempre uno dei look preferiti dagli hair stylists. Un esempio? Il look capelli uomo che abbiamo visto alla sfilata Majoran alla Milano Fashion Week Autunno Inverno 2017 2018.

Lì i parrucchieri hanno pettinato i capelli dei modelli in avanti, per creare una sorta di frangia anni settanta, e poi hanno aggiunto un bel po’ di prodotto per rendere umida questa frangia.

Se volete provare a copiare a casa questo look, non affidatevi al classico gel look bagnato del supermercato, ma optate per un prodotto in crema che dona lucidità ed usatene una dose piuttosto abbondante. Questi prodotti non induriscono i capelli come avveniva negli anni ottanta, ma li lasciano morbidi e movimentati e al tempo stesso gli donano quella lucidità così moderna.

