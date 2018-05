Quali sono le tendenze capelli uomo 2018 più importanti e interessanti? Parliamo chiaramente – a questo punto – delle tendenze capelli uomo estate 2018, e lo facciamo con Franco Curletto, uno degli hair stylist ed esperti di look più noti. Incontriamo Franco Curletto regolarmente nei backstage delle sfilate, e ogni volta ne approfittiamo per farsi aggiornare sulle tendenze capelli, e nel caso dell’uomo anche per quanto riguarda le tendenze barba, il grooming, il look uomo in generale.

Tendenze capelli uomo estate 2018. Capelli lunghi, barba, attenzione al dettaglio

Quali sono i trend principali per l’uomo parlando sia del grooming, sia dei tagli di capelli per l’estate 2018?

Abbiamo visto questo grande fenomeno della barba, anche un po’ trascurato per quanto riguarda la moda. La moda l’ha sempre un po’ snobbata l’idea della barba, invece vedo che quest’anno è stata assolutamente adottata. Quindi la barba oggi rientra veramente in un fenomeno globale, costruita anche lì con criteri simili a quelli della donna per il make-up. Viene costruita a secondo dell’ovale che abbiamo e anche a seconda del progetto abbinato al taglio. Si riesce veramente a costruire la barba in base sia alla personalità, sia al personaggio che si vuole rappresentare, all’aspetto estetico. Un mondo che si apre.

Tendenze capelli uomo estate 2018. Le idee

Mentre per quanto riguarda per i capelli, i tagli… andiamo dall’estremo corto in degradé a quasi creare degli step tra un taglio e l’altro, questa linea segnata a mo’ di riga proprio per disciplinare anche sui capelli più ribelli una forma di riga, e l’ondulazione quando c’è, viene sfruttata naturale.

Tendenze capelli uomo estate 2018. E la barba e il look hipster?

Il look hipster. Barba anche lunga, grooming, molta cura del dettaglio, riga scolpita… Una cosa ormai del passato, oppure ci portiamo dietro qualcosa di questa tendenza?

L’hipster in particolare, anche se comunque lo possiamo ancora vedere per strada, è un po’ passato. Come tutti i fenomeni, perché quando vengono acquisiti e compresi dalla massa vengono per ovvie ragioni anche abbandonati. Ne vedremo e ne vediamo ancora tanti. Sicuramente non è up-to-date.

Ogni tendenza ha una controtendenza. Quale secondo te la sorpresa che possiamo aspettarci sotto il punto di vista dei tagli di capelli uomo?

Secondo me rivedremo – per quelli che ne hanno le virtù ovviamente – di nuovo allungare i capelli. C’è di nuovo la tendenza di far crescere i capelli. È sottointeso che si parla di persone che nella loro costruzione generale – il capello lungo veste – stanno bene con i capelli lunghi. Anche qui vale quello che dico per la donna: il discorso della moda è un linguaggio individuale. Oggigiorno la moda crea un’attenzione al personaggio, all’individuo.

Charlotte Mesman per ADVERSUS

Ringraziamo Franco Curletto, Hair Stylist. Salone MILANO: Viale Pasubio 12 – tel 02 65560542 Salone TORINO: C.so Ferrucci 34/A – tel 011 4336000 Sito Web http://www.francocurletto.com