Tendenze capelli uomo estate 2018. Tagli di capelli corti con ciuffo lungo

I tagli di capelli uomo visti sulle passerelle per l’autunno inverno 2018 2019 sono molto diversi tra di loro. Abbiamo già parlato delle tendenze capelli uomo estate 2018 che girano totalmente intorno alla texture dei capelli stessi. Secondo questa tendenza va valorizzata la texture naturale del proprio capello il che, in pratica, ha come risultato tante teste diverse ed uno stile individuale per ogni uomo. La casa di moda Les Hommes però ha scelto – per la sua sfilata autunno inverno 2018 2019 -un’altra strada e ha optato invece per un unico stile per i tagli di capelli dei modelli sulla passerella, optando per dei tagli di capelli corti con un ciuffo lungo.

Analizziamo il look. I capelli dei ragazzi da Les Hommes erano stati lisciati, avevano una riga laterale e il ciuffo lungo era stato lavorato con molto prodotto per capelli. Ma la cosa più sorprendente di questo taglio di capelli erano i lati e la parte di dietro molto corti. La differenza nella lunghezza tra i capelli al centro della testa e il resto del taglio era veramente molto grande.

Ci sembra di capire che gli hair stylist abbiano tagliato i capelli dei ragazzi proprio lì, nel backstage (una cosa che non abbiamo potuto verificare perché siamo arrivati troppo tardi). In ogni caso si tratta di un taglio di capelli moderno e grintoso. In questo caso lo abbiamo visto su una passerella invernale, ma il taglio si presta anche benissimo per un look estivo. Anzi, è ideale sperimentarlo in estate, durante le vacanze. Quando arriverà il momento di tornare in ufficio, i lati saranno già cresciuti. Basta mettere le forbici nel ciuffo e sarete di nuovo… l’uomo di prima.

Les Hommes utilizza già da varie stagioni dei gioielli per il viso (senza piercing). Sono piuttosto presenti ma forse, chi lo sa potrebbe essere un’idea per un festival estivo o per un concerto all’aria aperta.

Guardate le foto e fatevi ispirare.

Charlotte Mesman per ADVERSUS