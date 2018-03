Tendenze capelli uomo 2018. Tagli di capelli cortissimi per lui

Nonostante il fatto che gli hair stylist abbiano annunciato in coro che quest’anno i capelli per gli uomini si allungheranno… vediamo in giro tanti tagli di capelli ultra corti. In un certo senso questo non ci stupisce perché anche per l’anno 2018 la parola chiave è ‘individualità‘, cioè… fate quello che volete.

Se avete voglia di un taglio cortissimo, cosa aspettate? Un taglio corto ha i suoi vantaggi, non ultimo che avrete sempre un testa ordinata. Un altro vantaggio è che potrete lavare i capelli un po’ meno spesso e che non perderete tempo con lo styling la mattina. Se volete cambiare look, allora giocate con la texture dei vostri capelli. Possono essere matte ma potete anche optare per un wet look (non da confondere con i wet look duri e ‘spiky’ degli anni ’80 – guardate le foto qui sotto).

Un svantaggio del capello molto corto può essere che dovrete andare un po’ più spesso dal parrucchiere perché un taglio cortissimo e pulito cresce (e si ‘annacqua’) velocemente. Bisogna dunque essere consapevoli del fatto che il mantenimento di un taglio corto richiede – ogni tot di settimane – una visita al parrucchiere, cioè tempo… ma anche soldi. Ma una volta che avete fatto sistemare il taglio, sarete di nuovo a posto per settimane.

Questo tipo di tagli di capi è ideale per chi pratica sport e per tutti gli uomini che amano un hair style ‘wash and go’.

Notate però che anche parlando di tagli cortissimi, ci sono tante possibilità. Basta guardare le foto qui sotto. I tagli corti sono comunque diversi tra di loro. Così potrete abbinare un taglio cortissimo ad una frangia molto corta. Potete anche optare per delle lunghezze un po’ più lunghe sul centro della testa. Usate la vostra fantasia e trovate il vostro hair style personale! Quello che più si addice alla vostra personalità.

