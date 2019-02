Tendenze capelli uomo 2019. Influenze tribali da Diesel Black Gold. Foto capelli uomo

Parliamo ancora di tagli e tendenze capelli uomo 2019. Tribal vibes, vibrazioni tribali… avrebbe potuto essere il titolo per la sfilata di Diesel Black Gold per l’autunno inverno 2018 2019. Nel backstage di questa sfilata abbiamo visto dei tagli di capelli uomo piuttosto bizzarri e delle acconciature piuttosto insolite, in stile tribale. Il mood tribale viene rafforzato dai tatuaggi (finti) sul viso.

Ma torniamo ai tagli di capelli. Lezione numero 1: non credete a tutto ciò che vedete. Questo vale anche per le sfilate e addirittura anche per i tagli di capelli visti nel backstage di Diesel Black Gold. Per ottenere le acconciature che vedete nelle foto gli hair stylist hanno utilizzato delle ciocche di capelli finte per ottenere delle trecce lunghe. Poi è difficile credere che il modello asiatico si sia fatto rasare per l’occasione la parte centrale dei suoi (altrimenti lunghi) capelli. È più probabile che avesse già i capelli rasati e che gli hair stylist, abili come sono, abbiano attaccato ai lati della testa dei capelli lunghi e svolazzanti.

Lezione numero 2: seguite – o meglio interpretate – un trend soltanto se è adatto alla vostra personalità. È ovvio, ma troppo spesso la gente è vittima della tentazione di seguire i trend, anche se non proprio adatti alla propria persona. I tagli di capelli che noi vediamo durante le settimane della moda e nei backstage sono, e devono essere, soltanto una fonte di ispirazione. Sta a noi interpretarli e aggiungerci un tocco personale.

Dunque guardate le foto di capelli qui sotto… e pensate con la vostra testa.

ADVERSUS