Tendenze capelli uomo autunno inverno 2017 2018: tingersi non è più un tabù

Tingere i capelli per l’uomo non è più un tabù. I colori accesi degli ultimi anni come il rosa, le tonalità del verde e del blu, hanno aperto la strada. Anche la tendenza del capello ossigenato rende più accessibile il colore per l’uomo. Questi colori sono molto espliciti, si tratta di look molto ben precisi, nessuno si stupisce più di un capello colorato, al massimo verrete inquadrati come artistici, cool o trendy. Niente di più.

Una novità invece che è forse anche la conseguenza di tutti questi colori per l’uomo visti negli ultimi anni, è che sono sempre più numerosi gli uomini che osano tingere i capelli in modo naturale. Non è più dunque un fenomeno ristretto ai più giovani o trendy, ma anche i tipi più classici e gli uomini che devono seguire un determinato dress code, scoprono di poter ottenere risultati molto interessanti e soprattutto accettati.

Se pensiamo a città molto avanti dal punto di vista dei trends, il capello tinto è ormai accettato, e soprattutto ha la funzione principale di abbellire il capello naturale, non di stravolgere il look. Questo può essere ottenuto con delle baby highlights, che sono delle highlights molto fini. O anche con un balayage, una tecnica nella quale le highlights vengono praticamente disegnate sui capelli a mano libera, donando così una sfumatura molto naturale e molto bella. Se il parrucchiere è bravo, of course.

Quello che è importante è – soprattutto per la prima volta – di non andare oltre le due tonalità di schiarimento rispetto al proprio capello originale, altrimenti diventeranno troppo chiari ed espliciti. Lo scopo di questa colorazione è solo quello di dare più profondità al capello.

Poi la seconda o la terza volta può essere che ci si senta pronti a giocare un po’ di più con il colore dei capelli, ma si tratta di una evoluzione naturale, ed è proprio così che nascono i look più riusciti.

Sta succedendo tantissimo in tema di colorazione capelli uomo, dai colori più artificiali ed appariscenti, a colori molto naturale che rendono invece molto accessibile la colorazione, anche per l’uomo ‘normale’ che però al suo aspetto ci tiene.

ADVERSUS