Tendenze capelli uomo estate 2017. È il momento dei capelli ‘multistile’

Gli uomini sono cresciuti, sono diventati… uomini. Sicuramente nella scelta dei capi da indossare, nella cura del coro e ancora più sicuramente nella attenta, quasi maniacale, cura per i capelli. Le donne sono state raggiunte, e inizia la fase del sorpasso.

Attenti alla cura dei capelli, e ancora di più alle tendenze moda capelli, gli uomini possono ora contare su una adeguata offerta di prodotti, ma soprattutto di idee e ispirazione per le proprie acconciature. E così per l’estate 2017 vediamo una tale quantità di nuove tendenze capelli per l’uomo che il trend che più le rappresenta è quello che va sotto il nome di ‘multistile’.

Essere in linea con le tendenze capelli senza avere paura con questo di intaccare la propria mascolinità, è questa una delle più importanti novità delle ultime stagioni, e sicuramente di questa estate 2017. Se una volta le uniche indicazioni che davamo al barbiere erano sulla lunghezza delle basette o gli dicevamo ‘corto e pulito’ adesso gli uomini sono diventati più esigenti. Sempre di più prediligono lo stile ‘multistile’.

Nelle stagioni scorse abbiamo vosto molti barber cuts, ma quello vero, originale, con i lati quasi rasati, è finalmente quasi del tutto sparito dalla circolazione. Rimane il barber cut nella versione più soft e agli uomini piace giocare con questo stile.

Sempre più interessati non solo allo stile, ma anche ai prodotti per lo styling.

Notiamo che gli uomini non portano più, come una volta, i capelli all’indietro per mesi fino a quando non arriva il momento di andare dal parrucchiere, ma cambiano acconciatura in base al mood e alla situazione.

Hanno anche sempre più conoscenza in materia, sanno come creare una riga di lato molto netta, oppure usano un sea sal spray per creare un beach look.

E poi non hanno più paura del phon, se questo strumento può aiutare a creare un look migliore.

Un altro trend capelli che vediamo prendere piede tra gli uomini è quello del biondo ossigenato, sempre più frequente tra i più giovani. Gli uomini sperimentano anche in tema di ricci, se in passato l’uomo riccio faceva di tutto per lisciare i capelli, oggi non ha più paura di metterli in mostra e opta addirittura per il volume.

In brave gli uomini contribuiscono sempre di più allo sviluppo dei trend capelli e all’innovazione. Ultima cosa; quando parliamo di capelli ‘multistile’ non occorre che siano più lunghi, può essere anche un taglio corto, con i lati corti e più lungo al centro della testa, in ogni caso anche i capelli più lunghi sono sempre di moda a patto di evitare il nodo al centro della testa, uno stile assolutamente passato.

