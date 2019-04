Tendenze capelli uomo estate 2019. I tagli corti diventano… piu lunghi!

I tagli di capelli uomo per la primavera estate 2019 diventano più lunghi. A dire il vero non stiamo dicendo tutta la verità. Se vogliamo essere più precisi, accanto a dei tagli supercorti questa stagione vedremo anche dei tagli di capelli lunghi per l’uomo. A voi la scelta.

Con i tagli di capelli lunghi torniamo a teste e acconciature più classiche. Ci allontaniamo da quella obbligatoria differenza nelle lunghezze dei capelli ai lati e sopra la testa (il cosiddetto undercut) come eravamo stati abituati negli ultimi anni. I capelli diventano più lunghi nella loro interezza e le differenze di lunghezza sono molto meno marcate. Guardate le foto qui sotto.

Come fare quando si decide di far crescere i capelli? Una crescita incontrollata è la risposta

Molti uomini non sanno bene come affrontare quel periodo di passaggio dal taglio corto al capello lungo. Tornano dal parrucchiere ogni sei settimane per sistemare il taglio, e così facendo impediscono al capello di crescere (non importa quanto ci si raccomandi con il parrucchiere di lasciarli più lunghi possibile). Il consiglio degli esperti: lasciate che i capelli crescano come vogliono, almeno per un periodo, e controllateli con dei buoni prodotti per capelli. Solo quando i capelli saranno diventati veramente più lunghi, pasciate che il parrucchiere vi dia una (piccola) sistematina.

Cosa fare mentre crescono e non si lasciano controllare? Alla scoperta del phon!

Per tenere sotto controllo i capelli mentre crescono e iniziamo a non sapere più come tenerli a posto, trovate il giusto prodotto per capelli ed imparate ad usare il phon. Applicate il prodotto e poi con l’aiuto del phon e delle mani mettete i capelli a posto. Il phon è un prezioso alleato, permette di lisciare capelli naturalmente tendenti al crespo, e permette di limitare l’uso di prodotto garantendo però sempre una pettinatura che tiene.

Far tagliare i capelli. Come? Quando?

Quando sarà arrivato il momento di far dare un modello ai capelli finalmente lunghi, spiegate bene al vostro parrucchiere cosa volete ottenere. Molti parrucchieri continuano a tagliare seguendo le regole dell’undercut, ma il trend adesso vuole un taglio classico. Lasciate chei capelli dietro e sui lati rimangano lunghi. E quelli sopra e il ciuffo davanti… extra lunghi!

Come fare lo styling di capelli medio-lunghi

Il capello medio-lungo lo si controlla facilmente con un gel per capelli o con una cera. Applicate il gel su un capello quasi asciutto, mentre la cera preferibilmente su un capello asciutto, e poi usate il phon. I capelli sopra e sul davanti possono essere pettinati all’indietro, e se non stanno al loro posto provate con un prodotto a tenuta superiore.

