Quali saranno le tendenze capelli per l’uomo per l’autunno inverno 2017 2018? Ecco la domanda che ci viene posta spesso in queste settimane. E noi la vostra domanda la abbiamo girata pari pari a Pablo Robledo, International Hairstylist di Pantene, che ci spiega in questa intervista come aggiornare il vostro hair look in base alle nuove tendenze capelli uomo inverno 2017 2018. Soprattutto le tendenze colore per capelli sono sorprendenti. Ma lasciamo la parola a Pablo Robledo.

Uomini, parliamo delle tendenze capelli uomo inverno 2017 2018. Quali sono le principali tendenze capelli che vedremo durante la stagione 2017 2018? Cosa c’è di nuovo e cosa dobbiamo dimenticare perché già vecchio e non più trendy, dalle ultime stagioni?

Tagli morbidi, versatili e naturali. E lo styling è funzionale a semplicità ed eleganza. Autenticità è il trend che emerge nel mondo uomo. Sì allo stile college, al vintage con barba ed anche allo sfumato no gender. Il must have? Il cuoio capelluto perfettamente idratato.

Sempre parlando di tendenze capelli per uomini. Qual è il tuo stile di capelli adesso? Puoi descriverlo e dirci perché hai deciso di adottare questo stile capelli?

Al momento i miei capelli sono corti lateralmente. La parte alta è invece molto lunga…quasi 15cm!

Grazie all’utilizzo combinato dello Shampoo e del Balsamo Pro-V di Pantene i miei capelli crescono rapidamente perché sani alla radice. Con il gel e il solo utilizzo delle dita mi piace creare uno styling che mi dia un’aria ordinata, oserei dire militaresca. E’ un ordine che mi aiuta a concentrarmi nel lavoro e stimola molto la mia creatività!

Cosa pensi della colorazione maschile? Dovrebbe essere evitata o è ok? Qual è il tuo consiglio, se un uomo decide di seguire le tendenze del colore e vuole essere originale, perfettamente in linea con le ultime tendenze dei colori dei capelli per la stagione autunno inverno 2017 2018?

Mi piace la colorazione maschile ma non per coprire i capelli bianchi… meglio quindi se adottata da un target giovane. Must have: i capelli devono essere forti e non sottili per resistere a questo tipo di trattamento.

Le colorazioni che suggerisco sono il bianco, l’argento… tutte le tonalità chiare che il rosa e l’arancio molto di tendenza in questo momento.

