Quali saranno le tendenze jeans uomo autunno inverno 2017/2018? Con questa domanda in testa abbiamo guardato il materiale fotografico che abbiamo raccolto durante le settimane della moda uomo e la risposta è molto semplice: le tendenze denim uomo autunno inverno 2017/2018 sono molto semplici e si fanno indossare molto facilmente.

Tendenze jeans uomo autunno inverno 2017/2018 – I jeans poco elaborati

Sulle passerelle per l’uomo abbiamo visto in gran parte solamente dei jeans piuttosto semplici, poco elaborati, dritti e non eccessivamente stretti. Sono scomparse tutte le cose superflue come slogan, badges e macchie e scolorazioni. Solamente su qualche rara passerella abbiamo visto dei jeans con qualche arricchimento, ma in generale abbiamo visto del modelli di jeans molto classici, perfettamente in linea con il quadro delle tendenze moda uomo autunno inverno 2017/2018 che sono all’insegna del normcore. L’unico compromesso consentito è ancora qualche strappo qua o là, ma nulla di più.

Tendenze denim per l’uomo – Colori denim piuttosto chiari

Anche per quanto riguarda i colori rimane tutto piuttosto tranquillo per quanto riguarda le tendenze jeans uomo autunno inverno 2017 2018. Il colore più visto è un blu medio, dunque non molto chiaro ma assolutamente non troppo scuro. Va molto bene anche il grigio un po’ slavato. La lunghezza preferita è quella leggermente sopra le caviglie a volta anche un po’ arrotolati. Se guardiamo quello che ha fatto MSGM questo inverno porteremo questo tipo di jeans con mocassini laccati e calze bianche, ma ovviamente anche sneakers e stiavletti vanno sempre bene.

Tendenze jeans uomo autunno inverno 2017/2018 – Normcore: tenete tutto piuttosto semplice

Cosa porteremo questo inverno sopra i jeans? Una bella giacca, un maglione cozy, un maglioncino a collo alto sportivo, oppure semplicemente (sì di nuovo parliamo di semplicità) una tshirt con sopra un giubbotto in pelle. Va benissimo anche un giubbotto di jeans, perchè il denim su denim farà un grande ritorno.

