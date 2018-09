Parliamo di tendenze maglieria autunno inverno 2018 2019 uomo. Ecco i nuovi maglioni. Nella moda uomo c’è attualmente una tendenza particolare: la moda diventa sempre più casual. Certo, vediamo anche degli abiti formali sulle passerelle, ma anche quelli sono sempre più sportivi. Lo stesso vale per la maglieria. I maglioni invernali sono sempre più disinvolti, giocosi, stile tempo libero. Potete sempre indossare un maglioncino anni ’70 a collo alto o anche un pullover classico in cachemire, ma per essere all’ultima moda optate per dei maglioni più ‘presenti’, con più volume, colorati e fantasiosi. Sono queste le tendenze per quanto riguarda la maglieria per l’autunno inverno 2018 2019. Basta guardare le foto qui sotto per formarsi un’idea.

Va di moda di nuovo il knitwear: grossi maglioni in lana. La maggior parte dei maglioni per l’autunno inverno 2018 2019 viene con scollatura rotonda. Vediamo anche colli alti. I colori sono vivaci. Quest’inverno non portiamo soltanto il nero, il blu, il verde e il grigio ma anche il cammello, il rosso, il giallo, il blu baby… porteremo qualsiasi colore!

Sì anche alle sweaters rubate dalle tute da jogging. Da Versace le abbiamo viste in stile ‘Versace’, arricchite da dettagli giocosi e dalle fantasie tipiche della maison.

Dunque, tutto è permesso ma se volete seguire le tendenze allora optate per maglioni grandi, voluminosi, divertenti, particolari, insomma optate per maglioni con una certa presenza che non vanno nascosti sotto una giacca o un giubbotto ma portati come tali. Fatevi ispirare dalle foto qui sotto.

P.S. Prendete nota anche dei pantaloni per l’autunno inverno 2018 2019: variano da pantaloni classici a pantaloni in pelle e pantaloni da jogging.

