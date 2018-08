Tendenze moda capelli uomo 2019: tagli di capelli corti con frangia per lui

Le tendenze capelli uomo per l’autunno inverno 2018 2019 prevedono – anche questa stagione – dei tagli di capelli con frangia. Questi tagli si caratterizzano per le lunghezze… lunghe sul davanti. La lunghezza della frangia più di moda per l’autunno inverno 2018 2019 arriva a metà fronte.

Se avete i capelli lisci optate per una frangia non troppo folta e un po’ irregolare per un look disinvolto. Perché per frangia, questa stagione, non si intende per forza un ciuffo spesso e tagliato in maniera simmetrica come avveniva in precedenza. Questa stagione ci sono mille varianti. Quest’inverno la frangia si fa più sottile, con del movimento (vedete le foto dei tagli di capelli che trovate più in basso in questa pagina).

Se avete i capelli ricci non lisciate la frangia ma lasciate che caschi in maniera naturale sulla fronte. Non dimenticatevi di informare il vostro parrucchiere che non volete lisciare la frangia, altrimenti potrebbe tagliarla troppo corta. Frange ricce dunque per chi ha i capelli ricci. Anche per i tagli di capelli per l’autunno inverno 2018 2019 vale la tendenza che la texture dei propri capelli va sempre rispettata.

Perché una frangia? Una frangia rende un taglio di capelli moderno e trendy. Le frange di oggi sono molto contemporanee, talvolta anche con un tocco Indie. Guardate le foto tagli capelli uomo per l’autunno inverno 2018 2019 e valutate se una frangia (e quale tipo!) fa per voi.

ADVERSUS