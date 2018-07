Le tendenze moda jeans per l’uomo per l’autunno inverno 2018 2019 sono sorprendenti. Pensavamo che stesse passando il trend dei jeans strappati e vintage ma sembra che gli stilisti di moda vogliano continuare a divertirsi ancora un po’ con questo stile. Tornano poi gli skinny jeans. Sì anche al nero, e addirittura al bianco. Ecco tutte le tendenze jeans uomo per l’autunno inverno 2018 2019.

Tendenze jeans uomo autunno inverno 2018 2019

Skinny jeans

Tornano gli skinny jeans (sono mai davvero andat fuori moda?). Sono molto versatili. Gli sinny jeans neri vanno bene per un look rock. Gli skinny jeans blu diventano sportivi se arrotolati e indossati con maglione e giaccone. Indossate gli skinny jeans con un blazer per un look casual chic. Qualsiasi cosa va bene!

Tendenze jeans uomo: Jeans dritti

I jeans dritti si fanno abbinare facilmente e sono un must-have per l’autunno inverno 2018 2019. Li abbiamo visti addirittura sulla passerella di una casa di moda classica come Pal Zileri, in versione corta: appena sopra le caviglie.

Jean uomo: coated jeans

Ve li ricordate, i coated jeans di un paio d’anni fa? Li abbiamo rivisti sulla passerella di Roberto Cavalli, per di più con delle decorazioni argentate. Anche da Diesel Black Gold abbiamo visto dei jeans con applicazioni.

Tendenze moda jeans uomo: jeans a vita alta

Tornano anche i jeans a vita alta, altissima. La casa di moda MSGM li ha reinterpretati, presentandoli con coulisse in vita. Ricordano decisamente quelli degli anni ’80.

Jeans con strappi, effetti vintage, patchwork

Strappi, effetti vintage… continuiamo a vederli. Notiamo anche un ritorno di jeans con patchwork: ‘tappiamo’ gli strappi e i buchi ai quali ormai sembriamo abituati, e forse – per l’inverno – non è così male quest’idea 🙂

Charlotte Mesman per ADVERSUS