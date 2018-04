Tendenze moda primavera estate 2018. 10 idee dalla collezione di Fendi

La moda estate 2018 è molto raffinata, ed elegante. Se lo chiedete a noi, una delle sfilate più belle per l’estate 2018 è stata sicuramente quella di Fendi. La collezione è raffinata e elegante. Non sono outfits che incontrerai facilmente per strada, ma osservando con attenzione in questa collezione si potranno trovare varie idee molto portabili. Qui sotto abbiamo elencato 10 elementi da ‘copiare’ da questa collezione (guardate le foto, sicuramente ne scoprirete ancora di più!).

1. La moda rimane trasperante. Per non andare in giro… in mutande… potete abbinare una gonna trasparante con delle calze di nylon (delle calze belle ovviamente).

2. Va molto forte soprattutto l’impermeabile trasparente. Ci piace perché fa vedere l’outfit che portiamo sotto.

3. Questa stagione possiamo abbinare righe con quadri.

4. Tornano i pumps con calzini corti e sottili.

5. Le gonne per la primavera e l’estate 2018 sono oltre il ginocchio e sono dritte oppure svasate. La vita alta è un must.

6. Via libera ai loghi. Tornano addirittura sulle calze!

7. Le spalle nude in combinazione con maniche lunghe sono un trend (e sono sexy!).

8. Investite in un maglioncino sottile a collo alto. È perfetto per la primavera.

9. La pelle per l’estate 2018 è… bellissima… soprattutto se lo stilista è Karl Lagerfeld per Fendi.

10. Blu è il colore! Addirittura per i capelli…

Per le fans delle modelle… La modella nella prima foto è Kaja Gerber, figlia della super model Cindy Crawford.

In collaborazione con MARGHERITA.NET