Le tendenze scarpe uomo autunno inverno 2018 2019 possono essere considerate una (lenta) evoluzione di quelle delle stagioni scorse. Sulle passerelle non abbiamo visto delle novità da urlo, ma piuttosto delle versioni sempre più raffinate di quelle che conosciamo già. Parliamo di scarpe stringate, di ankle boots, di sneakers e mocassini.

Tendenze scarpe uomo autunno inverno 2018 2019: logo mania e pantofole

Certo, ci sono delle particolarità che saltano all’occhio. Così abbiamo notato che la logo mania che pervade la moda coinvolge sempre di più anche le scarpe. Un esempio sono i mocassini di Fendi coperti interamente con la celeberrima doppia F. Notiamo anche i mocassini e le pantofole in velluto. Li vediamo già da anni e quello che ci sorprende di più è che continuano ad esistere! Non sono le nostre scarpe preferite, ma ve le segnaliamo lo stesso.

Tendenze scarpe uomo autunno inverno 2018 2019: scarpe e stivaletti stringati

La più importante tendenza scarpe per l’autunno inverno 2018 2019 è probabilmente quella delle scarpe e degli stivaletti stringati. I modelli sono piuttosto robusti, le suole solide e grosse. Sono facili da portare e da abbinare. Modelli versatili, talvolta anche classici e pratici.

Le sneakers: grosse (e preferibilmente anche un po’ bruttine)

Le sneakers continuano ad essere ‘chunky’, cioè piuttosto grosse (grossolane). Vanno sempre forte le cosiddette ‘dad sneakers’, le sneakers ispirate agli anni ’80 e ’90. Tornano di moda anche modelli un po’ più snelli e eleganti. Rimangono di moda le sneakers bianche, ma via libera anche a quelle colorate come le multicolor ‘Rainbow’ sneakers di Burberry. In genere abbiamo visto sulle passerelle tante scarpe colorate, anche in pelle. Tutta la moda per l’autunno inverno 2018 2019 è all’insegna del colore e questo trend influenza anche le calzature.

Tendenze scarpe uomo autunno inverno 2018 2019: sock boots e creepers

Infine ricordiamo i sock boots e con questi intendiamo le famose Speed Trainer Balenciaga (le scarpe più vendute dell’inverno scorso, tanto per sapere) e tutti i ‘derivati’ di queste ultime. Nel frattempo anche altre case di moda si sono fatte ispirate dai sock boots con suola in gomma con colore a contrasto, ideate da Demna Gvasalia. Sicuramente per un po’ le vedremo ancora in giro, anche se non abbiamo ancora capito se sono da considerare trendy oppure – siamo sinceri – un po’ ‘sfigatine’.

Infine parliamo delle creepers. Tornano anche quelle in versione moderata e moderna. Tanto per sapere…

