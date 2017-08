Si sta avvicinando una nuova stagione, e con questo iniziamo a chiederci cosa ci proporranno le tendenze moda uomo autunno inverno 2017 2018. Cosa indosseremo, quali saranno i colori di moda, ecco una guida alle tendenze moda uomo autunno inverno 2017 2018. Prima di raccontarvi le tendenze, parliamo però di quelli che sono i più importanti cambiamenti che stanno stravolgendo il mondo della moda (e non solo quello). Fate click qui per tutte le tendenze moda uomo.

I cambiamenti nel mondo della moda e nelle tendenze moda

Le tendenze moda si aggiornano ed avvicendano sempre più frequentemente. Causa di questo fenomeno possono essere sicuramente le grandi catene che hanno introdotto il concetto di fast fashion. Ogni stagione producono numerose collezioni. La case di moda tradizionali che fa sempre producono due collezioni moda ogni anno fanno fatica a tenere il passo, anche se con capsule e cruise collections cercano di metterci una pezza.

Un altro fattore che ha accelerato l’avvicendamento delle tendenze è rappresentato dalla attuale enorme popolarità dello streetstyle. Anche questo fattore ha cambiato il modo di lavorare delle tradizionali case di moda, che oggigiorno si lasciano ispirare fortemente anche dallo streetstyle. Oggigiorno le tendenze moda nascono sì in passerella, ma sempre più dalla strada.

Aggiungiamo anche i cosiddetti influencer, che contribuiscono a rendere il tutto ancora più confusionario. Sono in grado di lanciare dei piccoli microtrend che diventano virali nel giro di qualche giorno per poi estinguersi altrettanto velocemente, contribuendo a generare rumore di fondo in un ambiente che avrebbe bisogno di più idee.

Un altro cambiamento è sicuramente il fatto che l’uomo di oggi non ha più paura di prendersi cura del proprio aspetto. Un esempio eloquente (forse anche troppo) è stata la fase degli hipster e delle loro barbe/maschera, ma adesso che l’uomo ha imparato a curarsi non c’è più via di ritorno.

Aggiungete a tutti questi cambiamenti (anche sociali) la crisi economica persistente, che costringe le case di moda a fare delle scelte anche stilistiche che forse prima non avrebbero mai fatto, e capirete perché la moda ha subito grandi cambiamenti e perché è sempre più difficile individuare con chiarezza le tendenze moda del momento.

Le tendenze moda autunno inverno 2017 2018 direttamente dalle passerelle

Almeno per il momento sono le passerella ancora il punto di riferimento a cui guardare per individuare le tendenze moda (anche se ci chiediamo per quanto ancora, visto che le fashion week si stanno lentamente estinguendo…) e perciò le tendenze moda uomo che elenchiamo qui sotto sono (ancora) prese dalle sfilate.

Le tendenze moda uomo autunno inverno 2017 2018

Uno spostamento verso il cosiddetto ‘norm core’

La moda uomo per l’autunno inverno 2017 2018 è sorprendentemente diversa da quella a cui siamo abituati, anche se viste le considerazioni qui sopra, non dovremmo sorprenderci più tanto. Negli ultimi anni è stata soprattutto la moda classica – completi, capi classici, linee sartoriali – a farla da padrona, ma per l’autunno inverno 2017 2018 l’accento si sposta verso il cosiddetto ‘norm core’. Un termine che viene usato per abiti “normali” e non pretenziosi. Esempi di capi norm core sono t-shirts, hoodies, jeans, pantaloni chino… ma ad esempio non completi da ufficio o cravatte. Questa è dunque una importante tendenza moda uomo per la prossima stagione.

Una netta divisione tra casualwear e officewear

Un’altra tendenza moda che è forse anche lei la conseguenza tra casualwear e officewear molto più netta. Da una parte vediamo jeans, hoodies e comodi maglioni invernali, dall’altra parte completi e classici cappotti per l’inverno, che però questa volta hanno spesso e volentieri un twist moderno ed insolito.

Capi espliciti ed originali

Lo spostamento verso il norm core non significa che le tendenze moda uomo siano diventate normali e forse noiose. La base delle tendenze moda uomo autunno inverno 2017 2018 sarà forse anche ‘normale’ – jeans, tshirts e compagnia bella – ma la loro interpretazione è tutto fuorché normale. Le fantasie sono coloratissime, grandi ed esplicite, i colori sono insolitamente vivaci, almeno per la stagione invernale.

Cappotti invernali

Uno dei capi più hot per la stagione autunno inverno 2017 2018 è il cappotto imbottito (come l’omino della Michelin) che questa stagione prende davvero delle forme mega ed assolutamente insolite. Poi vediamo giubbotti in pelle, cappotti classici (ma magari con delle spalle un po’ più larghe del solito) parka e addirittura pellicce) che noi non amiamo a meno che non siano finte.

I colori della moda uomo autunno inverno 2017 2018

Insolitamente tanto il colore in arrivo per la stagione invernale. I colori di moda per moda per l’autunno inverno 2017 2018 sono insolitamente vivaci. Un colore molto presente è il rosso, ma vedremo anche arancioni, blu cobalto, verdi e gialli, e ovviamente anche i non colori grigio e nero. La particolarità è poi rappresentata dal fatto che questi colori possono essere combinati tutti insieme per composizioni cromatiche… cacofoniche.

Pantaloni larghi e cappotti oversize

Le forme sartoriali di una volta fanno posto a volumi più larghi. Diventano più larghi i pantaloni, i cappotti, i maglioni. I maglioni poi sono anche piuttosto grezzi, sotto l’influenza del trend hygge, uno stile svedese che sta per tutto quello che è avvolgente, caldo e cozy.

Come potete vedere dunque per la prossima stagione dobbiamo aspettarci una verità enorme di stili e colori, e nel corso dei prossimi approfondimenti vi parleremo in maniera più approfondita delle tendenze moda uomo autunno inverno 2017 2018 più nello specifico.

