Quest’inverno non soffriremo il freddo. Vanno di moda le giacche imbottite, un trend che è più che benvenuto quando scendono le temperature. Ancora più caldi sono i cappotti lunghi ed imbottiti che abbiamo visto su varie passerelle. È un trend che va bene per qualsiasi stile: casual o elegante.

Già l’inverno scorso andavano di moda i cappotti lunghi ed imbottiti. Inizialmente il trend era stato lanciato da Balenciaga, ma presto seguirono anche altre le case di moda con la loro interpretazione del ‘long padded coat‘. In Corea del Sud è diventato addirittura un vero must per ogni fashionista. Senza un cappotto del genere, ‘non si è nessuno’. Per l’autunno inverno 2018 2019 il long padded coat va sempre fortissimo e sono tante le proposte.

Burberry per esempio ha presentato per quest’inverno un lungo cappotto imbottito con il classico motivo a quadretti con sopra delle grandi lettere in giallo. Hugo Boss ha optato per una versione grigio chiaro, ideale anche da indossare sopra un abito. Anche Thom Browne ha scelto una base classica, cioè il gessato, aggiungendo un tocco moderno come siamo abituati a vedere da lui. Bellissimo anche il cappotto marrone (il marrone è uno dei colori più di moda quest’inverno) di Fendi che viene proposto sopra una giacca corta. Da Les Hommes invece abbiamo visto una giacca lunga ed imbottita sotto un altro giaccone.

Con questo arriviamo subito ad un’altra tendenza moda uomo: quest’inverno porteremo strato su strato su strato. Un cappotto va bene, due è meglio, è il motto per l’autunno inverno 2018 2019. Oltre a proteggerci contro il freddo, questo trend ci invita anche a sperimentare in maniera nuova con la moda ed a creare delle silhouette diverse, con volumi grandi e forme piuttosto quadrate.

Charlotte Mesman per ADVERSUS