Tendenze moda uomo autunno inverno 2018 2019. Le borse da uomo

Borse business, borse per il laptop, borse da viaggio, borse a tracolla, zaini, marsupi. Sono tante e varie le proposte borse da uomo che abbiamo visto sulle passerelle per l’autunno inverno 2018 2019. Le borse da uomo sono robuste, grintose, lussuose e soprattutto anche pratiche.

Ogni businessman che si rispetti sa quanto è importante presentarsi con la borsa giusta. Una borsa ‘sbagliata’ (peggio ancora quelli che vanno in giro con i documenti in un sacchetto di plastica) tira giù il tono di qualunque outfit, anche se costoso. Scegliete perciò la vostra borsa da PC, ma anche la borsa da viaggio (o la valigia), con cura. Gli stilisti di moda vi danno una mano con le nuove collezioni per l’autunno inverno 2018 2019.

Le borse business e quelle apposite per laptop per l’inverno hanno una allure elegante, lussuosa ed esclusiva. Lo stesso vale per le borse da viaggio. Investite, se avete un po’ di budget, in borse di buona, ottima qualità. Le borse ormai sono come dei bigliettini da visita.

Per il tempo libero gli stilisti di moda propongono tanti zaini. Gli stili variano dallo sportivo al lussuoso al vintage. Vanno forte anche i marsupi a tracolla, già molto di tendenza l’inverno scorso. Per quest’inverno li vediamo anche in versioni più ‘piatte’ e perciò più facili (meno ingombranti) da indossare, il che li rende anche adatti per outfit un po’ meno sportivi.

Qui sotto vedete una piccola, piccolissima, selezione delle borse da uomo per l’autunno inverno 2018 2019. Guardate le foto e lasciatevi ispirare.

