Le tendenze moda uomo autunno inverno 2018 2019 sono difficili da riassumere. Ogni casa di moda fa quello che vuole ormai (o quello che pensa di poter vendere meglio). Tante case di moda, tanti stili! L’individualità è sempre il trend più importante. Per fortuna però si riesce ad individuare qualche linea generale nell’offerta delle collezioni di moda. Ecco dieci tendenze moda uomo autunno inverno 2018 2019.

Tendenze moda uomo autunno inverno 2018 2019

1. Colore. Va di moda, come ormai da vari inverni, il colore. Colori forti, accesi e anche abbinamenti audaci.

2. Oversize. La moda è piuttosto oversize, soprattutto le giacche che hanno spalle molto grandi ed esasperate.

3. Strati. L’inverno 2018 2019 si caratterizza per la mania di vestirsi a strati che diventa un’arte. Pensate a 7, 8, 9 strati, anche cappotto su cappotto.

4. Fantasie: quadri, fiori, fantasie tigrate, fantasie orientali.

5. Il gessato. Torna alla grande il gessato, classico ma allo stesso tempo nuovo per via dei tagli innovativi.

6. Pelle. Capi in pelle non sono una novità per l’inverno, ma la novità per questa stagione è che portiamo la pelle sulla pelle.

7. Technowear e giacche/cappotti imbottiti. La moda continua a farsi ispirare allo sportswear in chiave lussuosa.

8. Maglioni e sweater interessanti. Dimenticatevi i classici maglioni in cachemire. I maglioni per l’inverno 2018 2019 sono particolari, diversi, provocanti o divertenti.

9. Marrone. Torna il marrone, colore invernale per eccellenza. Quest’inverno diventa trendy!

10. L’abito informale. L’abito diventa informale: più ampio, con tagli insoliti, con spalle grandi oppure con fantasie divertenti.

Charlotte Mesman per ADVERSUS