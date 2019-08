Moda uomo inverno 2019 2020. Passeggiata in montagna o concerto punk?

La collezione di Dsquared2 è un melting pot di stili. Il mood è energico. La sfilata moda uomo inverno 2020 ha più l’aria di un concerto rock che di una sfilata di moda tradizionale. I capi visti in passerella sono sportivi ma al tempo stesso piuttosto eccentrici. Ti chiedi dove potresti andare vestito così, in montagna o in discoteca… I classici jeans e i giubbotti per i quali Dsquared2 è diventato noto non ci sono.

Filo conduttore in questa collezione moda uomo autunno inverno 2019 020 sono i pantaloni da sciatore e i completi da sciatore con le bretelle che penzolano. I gemelli Dean e Dan, che disegnano Dsquared2, si sono ispirati completamente a questo tema. Ci sono pantaloni da sciatore in materiali tradizionali, ma anche in pelle o pitonati con ricche fantasie olografiche.

I pantaloni vengono combinati con t-shirts dal gusto punk e parka nel classico verde ma anche con pailettes olografiche. Aggiungeteci i cappottoni quadrettati da boscaiolo, fantasie tie dye anni ’70 in tutti i colori possibili e accessori con croci pendenti stile madonna, ed avrete un quadro complessivo di questa collezione.

Anche la moda per la sera è piuttosto bizzarra. Un paio di esempi? Giacche da smoking con cappotti da boscaiolo pantaloni da sciatore neri, giacche gessate con crop tops e ancora pantaloni da sciatore neri… un paio di scarpe da camminata, ed eccovi pronto il look! Vi vedete già vestiti così dalla suocera alla cena di natale il prossimo dicembre?

Sarà anche una collezione bizzarra come abbiamo detto, ma se lasciamo perdere alcuni capi troppo ricercati e poco portabili, ci sono anche delle idee interessanti. Basta saperle individuare.

