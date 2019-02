Tendenze moda uomo e streetstyle 2019. Via libera ai colori neon

Tendenze moda uomo 2019. Già quest’inverno 2019 vanno di moda i colori neon. E ce li porteremo dietro anche ancora per un bel po’. Anche per la primavera estate 2019 le passerelle si colorano di tonalità fluo. Da Versace per esempio gli uomini indossavano abiti in colori rosa e verde fluo, abbinati a dei top nello stesso colore. Via libera dunque ai colori neon, anche dalla testa ai piedi.

I fashionista’s non si fanno pregare a seguire questo trend moda uomo piuttosto appariscente. Durante la Milano Fashion Week Uomo (a gennaio) abbiamo visto vari uomini vestiti in tonalità gialle e arancioni fluorescenti, spesso abbinate a dei colori più neutri come il nero oppure il kaki. Il total neon look non lo abbiamo (ancora) visto.

Molto particolare invece l’abbinamento della giacca arancione neon ai maglioni arancione più ‘smorto’.

Guardate le foto streetstyle qui sotto e fatevi inspirare.

Charlotte Mesman per ADVERSUS