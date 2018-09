Tendenze moda uomo inverno 2018 2019. È tornato il look da cowboy!

È tornato il look da cowboy e stiamo parlando della moda uomo autunno inverno 2018 2019. Abbiamo visto influenze cowboy su molte passerelle, sia per l’uomo sia per la donna. La collezione invernale di Dsquared2 era poi interamente inspirata a questo look. Guardate le foto qui sotto.

Forse il look cowboy non è proprio per tutti, ma anche se non fa per te… la collezione moda di Dsquared2 è interessante proprio per le tendenze moda attuali che riusciamo a individuare, come:

pantaloni in pelle

giubbotti in pelle (sempre di moda!)

(sempre di moda!) i colori di moda ( rosso , verde )

, ) camicie e cappotti a quadri (quadri e quadretti sono trendy)

(quadri e quadretti sono trendy) jeans dal look vintage

dal look stivali appuntiti

appuntiti maglioni colorati e lavorati (maglioni ‘statement’)

Guardate le foto e fatevi ispirare.