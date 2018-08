Tendenze scarpe uomo durante la Fashion Week estate 2019

Durante le Fashion Week non si studiano attentamente soltanto gli outfit dei fanatici della moda uomo, anche noti come fashionistas, ma anche gli accessori moda che completano i loro look. Di scarpe per esempio ne abbiamo viste di tutti i colori (letteralmente) durante la Milano Fashion Week Uomo di fine giugno 2018.

Guardate le foto street style e fatevi ispirare, anche se – onestamente – non tutte le tendenze scarpe viste ai piedi dei fanatici di cuoi sopra ci sono piaciute. I sandali con le calze per esempio ci fanno sempre venire un piccolo brivido sgradevole… Delle sneakers rosa per lui (?) invece non ci stupiamo più. E cosa dire delle cosiddette dad sneakers, brutte, rozze ma sempre molto amate? Si tratta di un trend che vedremo sicuramente anche durante l’autunno inverno 2018 2019.

