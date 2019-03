Tendenze scarpe uomo primavera estate 2019. Ecco tutti i trends.

Le tendenze scarpe uomo primavera estate 2019 sono riassumibili con estrema facilità. Curiosi? Ecco tutti i trends, anzi, ecco IL trend: tutto gira intorno alle sneakers.

Poco importa se indossate dei pantaloni gessati, dei pantaloni sportivi ,degli shorts, o un costume da bagno… questa stagiona sarà la stagione delle sneakers, da indossare ovunque, e comunque. Con le sneakers non potrete sabgliare, le tendenze scarpe uomo per la primavera estate 2019 sono assolutamente all’insegna delle sneakers.

Le sneakers bianche sono ormai un classico, le potete indossare sempre anche in abbinamento con abiti scuri. Le sneakers multicolor sono la tendenza per questa stagione, anche loro possono essere tranquillamente abbinate con qualsiasi colore o abito. Non ci sono regole di abbinamento cromatico, ma qualsiasi snkeaker indossiate, ricordatevi che devono essere sempre ultrapulite, devono sembrare nuove di zecca.

Tenete questo bene a mente quando sceglierete il vostro prossimo paio di sneakers, soprattutto le sneakers bianche hanno vita corta. Possono essere lavate certo, ma l’esperienza insegna che non saranno mai più come nuove.

Un’altra cosa da tenere bene a mente sono le calze. Le sneakers vanno indossate o con quei calzini appositi per le sneakers, che non si vedono. Oppure con delle calze ‘cool’ magari con vari colori o un grande logo. Anche in questo caso nulla va lasciato al caso.

Inoltre per l’estate 2019 vedremo anche dei sandali, da indossare possibilmente senza calze. I sandali con le calze potrebbero farvi venire i brividi (a noi li fanno venire) ma stilisti come Fendi li hanno proposti. Boh…?

Oltre ai sandali abbiamo anche visto qualche scarpa creeper, qualche scarpa stringata, qualche mocassino… ma nulla inconfronto alle sneakers che oggi si portano davvero in ogni occasione.

