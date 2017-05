Tendenze unghie estate 2017: Black & White per tutte

Le nuove collezioni per la stagione estiva comprendono una grande quantità di capi elegantissimi in cui bianco e nero la fanno da padrone. Questo contrasto tra bianco e nero si ripropone anche nella nail art, nelle tendenze unghie primavera estate 2017.

Nel backstage della sfilata Antonio Marras Primavera Estate 2017 abbiamo visto proposte unghie bianche, o unghie nere, come base. Sull’unghia del dito anulare un gioco grafico di colore opposto, pensate ad una scacchiera. Lo stesso gioco torna anche nel makeup. Su alcune unghie il nail stylist Antonio Sacripante di nails&beauty ha addirittura applicato un sottile filo nero su unghia bianca come ulteriore decorazione.

Questo fa vedere come in maniera piuttosto semplice si possono ottenere degli effetti di grande impatto visivo, ed eleganza.

Come procedere per copiare questo look unghie? Per le unghie a scacchi, scegliete prima il colore di base e poi diesengate con un pennellino due quadrati contrastanti. Il filo sottile può essere applicato utilizzando una semplice colla per unghie, ma in questo caso la fantasia non avrà limiti. Pensiamo ad un brillantino finto.

Queste unghie bianco & nero stanno molto bene con outfit bianchi e neri, ma stanno ancora meglio se abbinate a stampe floreali o outfit colorati. Ricordate sempre che il segreto sta nei contrasti.

Una sottile riga nera

Se invece amate una nail art molto essenziale, potete limitarvi ad una sottile riga nera su unghie nude come ha fatto Antonio Sacripante per Cote. Vedete le foto qui sotto. Per un effetto molto grafico non fate tutte le righe uguali, ma alternate le direzioni. Per applicare la riga potete usare uno stuzzicadenti.

Charlotte Mesman per Margherita.net