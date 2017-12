Tinte capelli per uomo. Ecco cosa fare se non sei contento dei tuoi capelli grigi

Parliamo di tinte capelli per uomo, anche se dobbiamo fare una doverosa premessa. I capelli grigi stanno bene a tanti uomini. Non sono assolutamente un qualcosa di cui avere paura, arrivano per tutti, prima o poi. Ma ogni tanto si presentano un po’ troppo presto, oppure non sono esattamente quello che noi chiameremmo ‘l’effetto George Clooney’. Oggigiorno per fortuna è facile rimediare, se lo si vuole, senza che nessuno se ne accorga.

Prima di continuare vogliamo sottolineare che i capelli grigi possono essere molto sexy. Non è dunque vero, anzi, che tutti gli uomini debbano intervenire e farci qualcosa. Soltanto quando non ti piace la tonalità, oppure quando il grigio non ti dona come vorresti, oppure quando ti fa sembrare più vecchio, allora una colorazione può essere una soluzione.

Tanti uomini si spaventano ancora all’idea di una colorazione, ma tanti non sanno che le colorazioni di oggi sono molto leggere. Ci sono addirittura delle colorazioni che coprono i capelli grigi ma che allo stesso momento si lavano via nel tempo. Questo si traduce in un effetto leggermente più trasparente e molto meno artificiale. Per di più queste colorazioni non fanno vedere la temuta crescita perché il colore è già stato lavato via prima del ritorno al grigio originale.

Dunque se pensi di essere troppo giovane per avere i capelli grigi oppure se li vuoi attenuare, allora una colorazione può essere una opzione da valutare. Il bello delle colorazioni di adesso è anche che la procedura dal parrucchiere richiede soltanto poco tempo (ci sono colorazioni che si possono realizzare in soli 5 minuti). Un attimo e sei di nuovo per la strada, con un look più giovane e trendy.

