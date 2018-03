Tod’s Autunno-inverno 2018 2019: Italian attitude

Il senso innato del bello, trasferito nel gusto dl ogni oggetto e in ogni gesto. Un racconto dl quotidiana eleganza. Tutto è agile e leggero, il peso solo sulla ricercatezza del dettagli.

E’ una pelle uscita da un laboratorio dl ricerca, ad accompagnare una sofisticata viaggiatrice che si sposta nel mondo insieme ai suoi accessori. Dinamica come il suo stile, si muove innanzitutto tra i colori. I capi iconici sono usati anche a strati, i segreti custoditi da zip e nervature, il fascino affidato a borse over, alternate a lussi in cuoio extra small. Il suo nuovo inverno ha croste cerate e vernici reinterpretate, cuciture selleria e imbottiture extra light, uscite dal continuo work in progress con cui Tod’s traduce le sue radici guardando il futuro.

La visione con cui porta avanti il dna del marchio puntando all’inarrivabile, della sua qualità. Un domani dl nuove moderne creazioni, in cui pellami e lavorazioni, movimento e proporzioni street, sono segni dl un Italian Style colorato d’autunno e dl bellezza italiana, in ogni momento.

Borse

La Thea Bag. Tod’s rielabora l’eleganza del secchiello in pelle, che trasforma nella nuova borsa cross body, piena dl segreti. Con o senza lavorazioni a nervatura, e riconoscibile per la sagoma dell’apertura a D, per il maxi charm che tira la zip della tasca esterna, per l’inedita doppia tracolla, da alternare al manico in cuoio. Prezioso dettaglio che sparisce, quando riduce le misure per diventare toy bag.

La T shopping. Decisamente morbida, a doppio uso. A mano o sulla spalla, giocando con l’uso del lacci laterali, la nuova shopping rivisita la classica sacca con una lavorazione che ritaglia una T gigante sulla pelle. Chiusa da una sofisticata doppia T, resa ancora più soffice dalla fodera in camoscio, mantiene la sorpresa delle tasche laterali nascoste dietro le zip.

Capsule belt. Il set dl marsupi rivisitati in tutte le misure, per tutto. Porta-cellulare, portafoglio e porta-rossetto, da sfoggiare tutti insieme come un’eccentrica e dinamica cintura, dl lusso e dl massima liberta.

Scarpe

Winter gommino. L’iconico modello allacciato con la suola in gomma si riappropria dei suoi codici e si presenta con forma e spirito più biker. Il segno del gommino dietro, il logo che si vede tra le stringhe davanti.

Para. Il segno forte del prossimo inverno, declinato nei colori d’autunno, accostato a pelle e camoscio. La para sotto la soffice linea degli stivali alti, come novità per il classico mocassino e come da tradizione nell’allacciata da uomo.

Mask boot. La ghetta con fibbie e il segno a contrasto dello stivaletto con tacco in cuoio, ultima evoluzione della più moderna e urbana selleria.

