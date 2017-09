Trend: smalto per le unghie per lui. Il tabù è quasi sparito

Smalto per gli uomini. Non spaventatevi, sempre più uomini lo usano. Lo smalto per lui è in arrivo, basta guardare le settimane della moda per l’uomo, dove notiamo sempre più nail stylists al lavoro. Per una manicure semplice, oppure per applicare degli smalti più audaci come ad esempio abbiamo visto da Vivienne Westwood.

La stilista britannica ha optato, insieme con il top nail stylist Antonio Sacripante di nails&beauty, per le unghie di mani e piedi di alcuni modelli uno smalto metallic verde, la stagione precedente aveva invece fatto applicare delle unghie lunghe finte.

Certo si tratta di un look un po’ estremo, ma resta il fatto che sempre più uomini si avvicinano all’uso dello smalto per unghie. Sperimentano con il nero e con il blu scuro, e spesso scelgono di non colorare ogni unghia, ma limitarsi ad una o due unghie soltanto (il mignolo o il dito medio). Look molto frequentemente visti ad esempio ai concerti rock.

Anche il mercato inizia a capire che ci troviamo di fronte ad una nuova nicchia da sfruttare, sono sempre di più le linee di smalti per le unghie sviluppate esclusivamente per gli uomini.

Nell’assortimento troverete top coat in colori naturali, e colori scuri e maschili come il nero e il blu scuro, ma anche i colori metallici che conosciamo dalle automobili in circolazione.

Charlotte Mesman per ADVERSUS