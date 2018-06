Trucco estate. Truccare la pelle. I segreti dal backstage con Michele Magnani di MAC

L’ultimo backstage della Fashion Week Uomo è quello di Stella McCartney. Siamo qui per incontrare Michele Magnani, Global Senior Artist di MAC, che ci svelerà di i segreti per una pelle estiva, leggera, trasparente e idratata. Il trucco sta letteralmente tutto nei dettagli. Quali? Un un po’ di acqua minerale (da trucco) e un paio di gocce di oli essenziali. Ma lasciamo che ce lo spieghi Michele Magnani. Guardate il video e leggete l’intervista qui sotto. In collaborazione con MARGHERITA.NET

Ci troviamo oggi nel backstage di Stella McCartney, il look per oggi è un look che rappresenta la vera ragazza che troviamo nelle nostre città, perché ha una pelle supersottile, leggera, perfetta… però allo stesso tempo quello che ho cercato di creare è una base opaca, ma diluita con un’acqua minerale che si chiama MAC Fix Plus To Go per renderla più trasparente e setosa, ma allo stesso tempo opaca.

Quello che andrà a creare un effetto più glamour di questo make-up è proprio un punto luce che si creerà sullo zigomo, creato con una palette di polveri minerali illuminanti che si chiama MAC Hyper Real Glow e diluita però con degli oli essenziali, anche questo per creare setosità e leggerezza. Niente di ostentato ma credibile, come se veramente la pelle venisse baciata da un raggio di sole.

Dopo questa freschezza che crea anche una contemporaneità al make up che abbiamo creato oggi, un po’ di mascara – quello non può mai mancare sugli occhi di una donna – un po’ di MAC Groundwork che è un ombretto in crema per dare più intensità allo sguardo, ma senza essere percepibile a chi ci guarda.

Una cosa un po’ più sexy è il MAC Lipglass Clear sulle labbra per donare proprio femminilità, sensualità ma in una versione quasi ‘idratazione’. Questo è il look della sfilata.

Grazie Michele!

Guardate la video intervista e le foto e sperimentate a casa con questo look.

Charlotte Mesman per Margherita.net