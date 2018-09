Trucco uomo. Correggere i difetti e idratare la pelle. Ecco come fare

La maggioranza degli uomini tende ancora a spaventarsi al solo sentir pronunciare la parola ‘trucco’, anche se non c’è davvero niente di cui avere paura. Prendersi cura della pelle e correggere eventuali imperfezioni della pelle sono gesti di rispetto per se stessi. Una bella pelle, idratata e curata, aumenta l’autostima. È più bella da vedere. L’uso di prodotti cosmetici, anche se vengono chiamati ‘trucco’, non dovrebbe trattenerci dal prenderci cura di noi stessi.

Nel backstage della sfilata di MSGM (primavera estate 2019) il Global Senior Artist di M.A.C Michele Magnani ci spiega come procedere per rendere la pelle maschile più idrata e sana in modo totalmente naturale. Guardate la video intervista e/o leggere l’intervista qui sotto.

Ecco cosa ci ha raccontato Michele Magnani:

Trucco uomo. Come rendere la pelle perfetta e idratata

Siamo nel bel mezzo della Fashion Week. Oggi siamo nel backstage di MSGM. Il make-up per questa sfilata è particolarmente interessante proprio parlando come makeup artist perché è un make-up molto fresco, leggero come ovviamente deve essere un trucco da uomo. Però ha dei dettagli molto cremosi.

Quello che abbiamo cercato di ricreare è un effetto sportivo come di chi ha appena finito una sessione di jogging o qualche altro tipo di sport e ha quella leggera idratazione, non sudorazione, ma idratazione proprio sullo zigomo e in alcune parti del viso. Sempre di più c’è attenzione a quello che è la cura della pelle e cura della pelle significa anche skin care e preparazione della pelle.

Per questo abbiamo utilizzato degli oli essenziali in stick proprio per ricreare questo effetto ‘dewy’, come viene definito in americano, però traducendolo proprio come concetto e di pelle iper idratata. Una pelle da spa quasi.

Abbiamo creato su alcuni punti del viso, per dare anche tridimensionalità al volto dei modelli, proprio questo effetto quasi riflettente di iper idratazione. Per cui il consiglio è cura della pelle sempre per avere una bellezza naturale.

Questo è il look della sfilata di MSGM. Come vedete è un look iper pulito e quello che vi dicevo è proprio l’utilizzo di oli essenziali in stick che sono molto comodi perché essendo in stick si possono applicare direttamente sul viso oppure anche prelevare e poi andare a picchiettare dove vogliamo appunto creare questa superiore idratazione.

Questo è un prodotto devo dire multitasking perché si può utilizzare anche prima della crema idratante in casi di pelle molto disidratata. Oppure anche quando la pelle è molto stressata o arrossata dallo sforzo fisico oppure anche da troppa esposizione ai raggi ultravioletti, eccetera. Si può utilizzare proprio come toccasana per poter riequilibrare quello che è il PH della pelle.

E poi un altro prodotto molto importante che abbiamo utilizzato è la palette dei correttori con un tocco di correttore soltanto per andare a cancellare delle piccole imperfezioni. Sull’uomo non è necessario creare una base come facciamo usualmente per le donne. La cosa più importante è andare a cancellare le piccole ombre o imperfezioni che si possono trovare sul viso appunto di un modello ma di un uomo di un qualsiasi uomo.

E infine, per terminare il look abbiamo usato il Fix Plus. Quello che è importantissimo è proprio fare questo movimento e andare a erogare il Fix Plus sulla pelle che toglie tutti i residui di impurità, di polveri se nel caso le abbiamo usate, e dà un ulteriore idratazione. Questo si può utilizzare – e io lo adoro – anche in spiaggia se magari lo teniamo anche nel frigorifero oppure si può utilizzare anche durante il giorno dopo per rinfrescare la nostra pelle, oppure quando lavoriamo magari in ambiente dove la pelle si può disidratare come un ufficio con l’aria condizionata. È anche ideale per un viaggio molto lungo in macchina o in aereo. Questo veramente fa la differenza.

Charlotte Mesman per ADVERSUS