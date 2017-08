Trucco per l’uomo, che deve essere un trucco di correzione dei piccoli difetti della pelle e del viso. Un trucco come quello che Michele Magnani, MAC Global Artist, ha creato e realizzato per la sfilata N21 Estate 2018 alla Milano Fashion Week.

Un trucco semplice, apparentemente, che ha come obiettivo quello di valorizzare la forma del viso, correggendo i piccoli difetti e dando alla pelle un aspetto sano, idratato. Abbiamo intervistato Michele Magnani nel backstage della sfilata, e nel video qui sotto potete seguire l’intervista e le indicazioni che ci ha dato. Nelle foto ancora più in basso trovate alcuni interessanti esempi che illustrano quanto Michele ci ha spiegato sul trucco per l’uomo.

“Quello che facciamo oggi per n21 è un po’il riassunto di quello che abbiamo visto in questa settimana della moda. Comunque il make up, abbiamo capito che deve essere minimal, soprattutto per l’uomo. Deve essere credibile, deve essere una cosa fruibile, anche”.

Trucco per l’uomo: il make up non si deve vedere

“Perciò qualsiasi uomo deve poter essere invogliato ad usare make up senza paura di essere giudicato, senza che si veda quello che siamo andati a mettere sul viso. Nel caso di questa sfilata dove ci è stato richiesto un look fresco, leggero, di perfezionamento. Abbiamo usato la tecnica di concealing che sarebbe quella di prendere il correttore e andare a correggere proprio le piccole imperfezioni dove ci sono”.

“Può essere il brufolo, può essere l’occhiaia, qualsiasi cosa che comunque distoglie l’attenzione dall’uniformità del viso”.

Trucco per l’uomo: una pelle sana e idratata

“E poi con Next to Nothing siamo andati a creare un contouring per dare un po’ di freschezza e di leggerezza al contorno del viso. E la Strobe Cream è l’ultimo tocco che mettiamo sullo zigomo per dare un effetto di iper idratato, per cui una pelle che sia idratata, reale, credibile, che non sia una pelle artefatta”.

“Per cui per l’uomo ancora vale l’idea ‘less is more’. E poi vedi, le sopracciglia, anche qua non costruite ma soltanto pettinate verso l’alto, proprio per dare un effetto più cool ma che al tempo stesso rappresenti la reale bellezza dell’uomo”.

Per il trucco donna fate click qui

ADVERSUS