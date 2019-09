Tutorial capelli uomo 2020. Come pettinarli per un look stile anni ’50

Tutte le tendenze capelli uomo 2020. Oggi parliamo di un look capelli uomo che ci riporta (solo all’apparenza) indietro nel tempo. Non perdetevi questo tutorial completissimo e molto chiaro su come creare un’acconciatura dal look anni ’50. Per questa testa maschile tipicamente anni ’50 (con ducktail) è importantissimo utilizzare i prodotti giusti (nel modo giusto). In questo video l’hair stylist Elia Piatto ci illustra passo per passo come procedere. Non potete sbagliare!

I capelli uomo che vedete in questo video sono stati realizzati da Elia Piatto e il team di Redken per la sfilata di M1992 la primavera estate 2020. Per comodità abbiamo trascritto l’intervista per voi. Troverete qui sotto anche i nomi completi dei prodotti da utilizzare.

Stiamo riproducendo un look di un uomo dalle mille sfaccettature: mette la cravatta ma ha i capelli da ribelle, sembra quasi uscito da una gang anni cinquanta, tempestato da flash di paparazzi in uno showbiz che lo tiene praticamente sempre vincolato a un determinato aspetto fisico e anche morale. Ma noi ci occupiamo dell’aspetto.

L’aspetto lo otteniamo soprattutto con Redken Fashion Waves 07 Sea Salt Hair Spray e Redken Pillow Proof Blow Dry Express Primer per quanto riguarda la texture. La texture ci serve morbida e non troppo articolata. Deve rispondere velocemente per il vero lavoro che si fa con Redken Fashion Work 12 Hairspray e con il phon. Questo ci permette di avere immediatamente una texture e un look senza utilizzare troppi prodotti di finish.

Questo è, si potrebbe quasi dire, un look super 4.0 perché soltanto con uno spray siamo subito nella condizione di avere un look completamente diverso dalla normalità. In questa sfilata noi aggiungeremo del gel ai lati dei capelli, per avere un discorso cromatico diverso. Quindi avremo un laterale lucido e una parte sopra di volume opaca.

Nei casi più difficili utilizziamo anche la lacca Pure Force 20, sempre di Redken, una lacca non gas come nel caso del nostro modello che ha i capelli molto lisci. Attenzione però che ha bisogno di essere asciugato immediatamente, altrimenti perdiamo la texture.

Nella parte posteriore troverete un riferimento storico: la famosissima ducktail. La potrete percepire nella parte posteriore perché rimane un pochino incrociata. Non è dunque soltanto un capello buttato all’indietro.

Infine aggiungiamo po’ di pulizia con il gel (Redken Hardwear 16 Hair Gel). Il momento in cui si mette il gel è o un gran finale o un gran disastro, perché non si può più correggere niente. In questo caso direi che siamo andati bene ;-)

