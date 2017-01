Un taglio di capelli corto per una donna classica

‘Quando facevo ancora il parrucchiere, la prima cosa che facevo quando una donna veniva da me per un taglio era di spettinarla per poi chiederle di mettere da sola a posto i capelli, esattamente come fa la mattina prima di uscire di casa’, racconta Pablo Robledo, International Hairstylist di Pantene. ‘Potrebbe sembrare antipatico ma proprio da come una donna gestisce i propri capelli si capisce tantissimo. Certe donne li tiravano subito indietro e allora capivo che non piacevano i capelli sul viso. Altre donne nascondevano un po’ di fronte, le orecchie, la mandibola e allora sapevo di dover fare un taglio con dei capelli sul viso. In questo modo, senza fare tante domande, capivo cosa piaceva alle donne alle quali tagliavo i capelli.’



Personalità, stile di vita e taglio di capelli vanno mano in mano dunque. Quando chiediamo a Pablo di analizzare il taglio di capelli di questa foto – ci piace davvero questo look! – ci spiega:

‘Questo taglio è adatto ad una donna classica, una donna che sta bene a casa, che ha una famiglia, che ama una vita tranquilla, serena, senza troppe esperienze avventurose.’

‘Il taglio ha un’aria molto retro, un po’ anni’70 ma più moderno, non ha lo stesso volume come in quegli anni. È un taglio classico che non necessita di molto styling. È molto naturale. Curate i capelli con shampoo e balsamo, applicate un po’ di mousse e lavorateli con il fohn. Magari potete fare un po’ di styling sulla frangia per lisciarla. Basta così. Il punto forte di questi capelli è che sono tanti e sani e che hanno un bellissimo colore.’

Charlotte Mesman per Margherita.net