Un taglio di capelli scalato per donne dalla personalità forte

Capita anche a voi di vedere un taglio di capelli su un’altra persona, e di volerlo copiare a tutti i costi? Il problema è che spesso non sappiamo come spiegare al nostro parrucchiere quello che abbiamo visto e ciò che vogliamo. A noi è piaciuto molto questo taglio e abbiamo chiesto a Pablo Robledo, International Hairstylist di Pantene di analizzarlo per noi. Così il nostro parrucchiere (e nemmeno il vostro, nel caso in cui voleste copiare questo look) non potrà sbagliare!



Pablo Robledo: ‘Questo look è molto hippy e la protagonista è la frangia. È un taglio abbastanza difficile da gestire. Se hai capelli lisci è più facile, ma se hai capelli ricci diventa più complicato per via delle varie lunghezze.’

‘Diciamo che questo tipo di capelli non è molto ‘Pantene’ perché a Pantene piacciono i capelli lunghi e sani (tipo Gisele Bündchen), ma è comunque un taglio interessante. Mi piace di più la seconda foto, anche come volume.’

‘Questi tipi di capelli vanno trattati, dopo lo shampoo e il balsamo, con po’ di olio secco e poi asciugati con il fohn. Magari definite qualche ciocca con un po’ di olio e usate un po’ di lacca. Qui è il taglio che dà la forma ai capelli, non i prodotti. Non è un taglio molto versatile, magari potete fare una coda un po’ cortina e lasciare libera la frangia, ma anche la frangia è sfilata.’

‘Questo tipo di taglio richiede un abito curato, femminile con degli accessori sempre molto femminili. E ha bisogno di un po’ di trucco. Anche la ragazza in questa foto porta una camicia femminile, una bella borsa. Il taglio è un po’ maschile, ma lei è femminile. Questo è un taglio per una donna che ha tantissima personalità, le piace la musica, esce, viaggia, non è una donna che sta a casa con i bimbi e suo marito.’

In collaborazione con Margherita.net